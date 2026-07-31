Αχαΐα: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Φλόκα

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Φλόκα, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που καίει δασική έκταση.
Ειδικότερα, στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 114 πυροσβέστες, με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης, της 9ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα.
Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.
Περίπου στις 5 το πρωί είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112 εστάλη περίπου στις 5 το πρωί της Παρασκευής στους κατοίκους της περιοχής Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας καλώντας τους να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς την κοινότητα Άρλα εξαιτίας πυρκαγιάς που μαίνεται σε δασική έκταση.
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