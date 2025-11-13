Αχαΐα: Με λευκά μπαλόνια η κηδεία του 3χρονου Αντρέα - Θλίψη για τον άδικο χαμό του

Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 3χρονου Ανδρέα, του παιδιού που έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του πέφτοντας από μάντρα στα Σπάτα Αχαΐας, στην αγκαλιά του θείου του, με τους γονείς και συγγενείς να σπαράζουν στην εκκλησία.

Το τραγικό περιστατικό συγκλόνισε την τοπική κοινωνία της Δυτικής Αχαΐας και την βύθισε σε βαρύ πένθος από την Τρίτη (11/11), όπου συνέβη το μοιραίο ατύχημα. Ο 25χρονος θείος, που κρατούσε στην αγκαλιά του το παιδί την ώρα του δυστυχήματος και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια εμφανίστηκε συντετριμμένος στην κηδεία.

«Πήρα το παιδί από το σπίτι του παππού για να πάμε βόλτα. Τον Αντρίκο τον είχα σαν παιδί μου… Παίζαμε, γλίστρησα και πέσαμε. Καλύτερα να πέθαινα εγώ», είχε δηλώσει ο 25χρονος θείος νωρίτερα.

Σημειώνεται πως εκείνος είχε αναλάβει να προσέχει το παιδί, καθώς οι γονείς του εργάζονταν σε χωράφι και κρατώντας το στην αγκαλιά του όσο περπατούσαν στην άκρη του δρόμου, φαίνεται να χτύπησε στη γωνία μπαλκονιού και ζαλίστηκε. Στη συνέχεια παραπατώντας πάτησε πάνω στον τοίχο, από τον οποίο έπεσε στο κενό παρασύροντας και τον μικρό Ανδρέα.

Μετά το πέρας της κηδείας, δεκάδες λευκά και μπλε μπαλόνια πέταξαν στον ουρανό εις μνήμη του 3χρονου παιδιού που έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή.