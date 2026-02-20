Αχαΐα: Συναγερμός στο Λιμενικό για αγνοούμενο 44χρονο - Έρευνες στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες που διεξάγει το Λιμενικό για τον εντοπισμού ενός 44χρονου ημεδαπού που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου στη Ν. Αχαΐα.

Οι έρευνες γίνονται υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης). Συμμετέοχυν 1 πλωτό σκάφος, 1 ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και 1 όχημα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής από ξηρά.