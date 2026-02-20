Αχαΐα: Συναγερμός στο Λιμενικό για αγνοούμενο 44χρονο - Έρευνες στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες που διεξάγει το Λιμενικό για τον εντοπισμού ενός 44χρονου ημεδαπού που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου στη Ν. Αχαΐα.
Οι έρευνες γίνονται υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης). Συμμετέοχυν 1 πλωτό σκάφος, 1 ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και 1 όχημα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής από ξηρά.
- Λυκουρέζου: «Ήξερα ότι ο πατέρας μου είχε εξωσυζυγικές σχέσεις, δεν τον αγκάλιαζα ποτέ»
- Κακοκαιρία: Έφτασαν οι βροχές στην Αττική - Πορτοκαλί συναγερμό έδωσε η ΕΜΥ
- Live η έκτακτη συνέντευξη Τραμπ για τους δασμούς: «Βαθιά απογοητευτική η απόφαση του Δικαστηρίου»
- Τραγικό συμβάν στα παρασκήνια του J2US: Σκοτώθηκε το σκυλάκι του Τρύφωνα Σαμαρά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.