Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη ψηφοφορία της Κεντρική Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την οποία εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία επί της αρχής η εισήγηση του προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου, η οποία προβλέπει στήριξη οτυ πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, μετά το πέρας της συνεδρίασης.

Την ίδια ώρα, ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας σε δημοσιογράφους, αφού ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση, υπογράμμισε: «Παραμένουμε στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον χαρίζουμε σε κανέναν. Ο αγώνας συνεχίζεται», ενώ ανέφερε πως η τροπολογία που κατέθεσε μαζί με στελέχη που τον στηρίζουν συγκέντρωσε ποσοστό άνω του 40% κατά την ψηφοφορία.

Οι επόμενες κινήσεις

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψηφοφορίες για τις τροπολογίες που έχουν καταθέσει στελέχη, όπως οι Παππάς, Δούρου και Πολάκης για προετοιμασία του κόμματος για εκλογική μάχη, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει ένα ενωτικό μέτωπο με την ΕΛ.Α.Σ.

Αν περάσει αυτούσια η θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα συνεχίζει κοινοβουλευτικά την πορεία του και δεν αναμένονται άμεσα εξελίξεις σε επίπεδο κοινοβουλευτικής δύναμης.

Θεωρείται δεδομένο, όμως, ότι θα διατηρήσει και έναν ικανό αριθμό στελεχών τα οποία θα παραμείνουν στην Κεντρική Επιτροπή μέχρι να συνταχθούν οι περισσότεροι ίσως με το κόμμα Τσίπρα.

Επιπλέον, πρόκειται να προγραμματιστεί τουλάχιστον άλλη μια συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, προκειμένου να επισφραγιστεί μία απόφαση ή τεχνική λύση που θα δρομολογήσει τις εξελίξεις, που θα αφορούν μια πιο μαζική ένταξη στο κόμμα Τσίπρα.

Έως ότου συμβεί αυτό, θα συνεχίσει η άλλη πλευρά που εκφράζεται από τους 37 να διατηρείται ως μια ισχυρή μειοψηφία στο κόμμα, αναμένοντας, αν θα καταφέρει να πάρει, ίσως την επόμενη Κεντρική Επιτροπή που μπορεί να έχουν αλλάξει και οι συσχετισμοί από πιθανές αποχωρήσεις, μετακινήσεις, αντικαταστάσεις μελών.

Φάμελλος: «Δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για plan B»

Η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος άρχισε, με τον ίδιο να θέτει το κρίσιμο δίλημμα για τον ΣΥΡΙΖΑ: «Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα;».

Στη συνέχεια, έδωσε τη δική του απάντηση, λέγοντας: «Σε αυτό το ερώτημα, εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη και δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες. Δίπλα όπως είναι ο αριστερός προοδευτικός τρόπος σκέψης».

Ζήτησε, δε, από τους συντρόφους του να «αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά».

Στη συνέχεια εξήγησε: «Σας καλώ να εργαστούμε για αυτήν την επιλογή. Να εργαστούμε και να συμμετέχουμε σε μία δυναμική, πλατιά σύγκλιση ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων και συλλογικοτήτων που θα εκφραστεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Στόχος μας και δέσμευσή μου είναι αυτή η ευρεία ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, που βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, να εκφράσει και την ιστορική πολιτική συνέχεια της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της ανανεωτικής Αριστεράς και της Προοδευτικής Συμμαχίας και της κυβέρνησης της Αριστεράς. Και μέσα από την ιστορική συνέχεια και τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, δίνουμε και μία καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης του κόμματός μας».

«H αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η ίδρυση νέου κόμματος αδιαμφισβήτητα δημιούργησε νέα δεδομένα και μία τεκτονική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δημιούργησε μεγάλη δυναμική και αλλάζει τους συσχετισμούς, προκαλώντας και το ενδιαφέρον των πολιτών για την προοδευτική πολιτική. Είναι μια θετική εξέλιξη, την οποία σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουμε αντιπαραθετικά, κάτι που θα ήταν στρατηγικό λάθος. Πώς θα μπορούσαμε, άλλωστε, να δούμε αντιπαραθετικά μια πρωτοβουλία που μπορεί να ενισχύσει τη δυναμική του προοδευτικού χώρου και την προοπτική να νικήσει τη δεξιά και να δώσει προοδευτική διακυβέρνηση;», ανέφερε ο κ. Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολίασε αρνητικά το ΠΑΣΟΚ που «επέλεξε την αυτόνομη κάθοδο, αγνοώντας την κοινωνική απαίτηση, κάτι που αποτελεί ιστορικό λάθος», αλλά και στη Νέα Αριστερά που «αδικαιολόγητα δεν αποδέχτηκε την πρόταση για συμπόρευση εντός και εκτός Βουλής».

Τέλος, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση τονίζοντας: «Ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα βιώνουν μια ζοφερή καθημερινότητα με τη διεφθαρμένη, επικίνδυνη και ανάλγητη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τα πολύ χαμηλά εισοδήματα, η χαμηλή αγοραστική δύναμη, η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια, η στεγαστική κρίση, η ερήμωση της υπαίθρου, στερούν την ελπίδα.

Αλλά όσο ανίκανη είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των πολλών τόσο άριστη είναι στο να εγγυάται τα δισεκατομμύρια των υπερκερδών των καρτέλ, να ταΐζει τις γαλάζιες ακρίδες, να υπηρετεί τη διαφθορά και να δουλεύει για τους ισχυρούς φίλους της. Μια κυβέρνηση που έχει δημιουργήσει μια κοινωνία φτωχών εργαζόμενων, με την ανεργία να αυξάνεται, με την επισφάλεια των εργαζόμενων να διευρύνεται, με τη δημόσια υγεία και παιδεία να απαξιώνονται συνεχώς και με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες να δυσκολεύονται να βγάλουν τον μήνα. Το καθεστώς Μητσοτάκη, που λειτουργεί με πρακτικές μαφίας και παρακράτους».

Πολάκης: «Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι»

Τη δική του απάντηση στο δίλημμα που έθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέστειλε από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής ο Παύλος Πολάκης, τασσόμενος κατά της λογικής της συμπόρευσης με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

«Το δίλημμα δεν είναι αν θα είμαστε δίπλα ή απέναντι στον Τσίπρα. Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο ίδιος σε δημοσιογράφους μετά την ομιλία του, τόνισε την ανάγκη για μια «συντεταγμένη πορεία» του κόμματος, όσον αφορά τις ενδεχόμενες συνεργασίες και πρότεινε να κληθεί η ΕΛΑΣ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, όπως η Νέα Αριστερά και το ΜέΡΑ25 με σκοπό να κουβεντιάσουν πάνω σε ένα «πρόγραμμα συνεργασίας».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν έχει ακούσει την τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού για πολλά θέματα, όπως είναι ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ ή η τιμή του πετρελαίου.

Τόνισε πως πρέπει να συζητηθούν εκτενέστερα συγκεκριμένα σημεία και όχι να απαιτείται από τους βουλευτές να παραιτηθούν για να πάνε σε ένα κόμμα κατά μόνας και «ό,τι προαιρείσθε».

Τέλος, ο κ. Πολάκης δήλωσε υπερήφανος για πολλά πράγματα που γίνανε την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ '15-‘19, όχι όμως και για την περίοδο '19-'23, κατηγορώντας το κόμμα πως δεν άσκησε ικανοποιητική αντιπολίτευση απέναντι στα σκάνδαλα και στη στάση που κράτησε η κυβέρνηση στην πανδημία.