Μία συνωμοσία χτισμένη με LEGO, η μορμονική «στοά» της Γιούτα και ένα «βρώμικο» αστυνομικό τμήμα

Στη μικρή πόλη του Αμέρικαν Φορκ της Γιούτα, κάτι επικίνδυνο έχει ριζώσει, αλλά μη φέρετε στο μυαλό σας κάτι σαν τα Demogorgons του Stranger Things. Δυστυχώς, η «νόσος» της διαφθοράς είναι πιο επικίνδυνη και πιο υπαρκτή από κάθε φανταστική μάστιγα.

Για αυτή την υπόθεση, νομίζω θα ήταν καλύτερο να παρουσιάσουμε πρώτα τα κύρια dramatis personae, έμψυχα και μη:

Μία ανεκτίμητη συλλογή LEGO, και τα δύο άτομα πίσω από αυτή, ο 83χρονος Έρικ και ο γιος του, Μπράιαν Μάνσελ

και τα δύο άτομα πίσω από αυτή, ο 83χρονος και ο γιος του, Μία εταιρεία μεταπώλησης LEGO και ειδών χόμπι, με την επωνυμία « Bricks & Minifigs »

» Ο Youtuber Ben Schneider , γνωστός στον ιστότοπο ως « Reckless Ben »

, γνωστός στον ιστότοπο ως « » Το «δικτυωμένο» αστυνομικό τμήμα του Αμέρικαν Φορκ

του Αμέρικαν Φορκ Οι μορμόνοι

200.000 δολάρια σε LEGO

Ας ξεκινήσουμε από τα ανατρεπτικά 90s. Μέσα σε εκείνη τη δεκαετία, ο Μπράιαν και ο πατέρας του αρχίζουν να χτίζουν μία συλλογή αποκλειστικά από LEGO, και αποκλειστικά από το σύμπαν των Star Wars.

Ανά τις δεκαετίες, μαζεύουν και διατηρούν σε εξαιρετική κατάσταση πάνω από 1.000 κούτες και μεμονωμένες φιγούρες, ελπίζοντας κάποτε να «εκταμιεύσουν» την αξία τους, που εκτιμήσεις τοποθετούν περί στα 200.000 δολάρια.

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Το 2023 αποφασίζουν ότι έχει φτάσει η ώρα, και έρχονται σε επαφή με ένα τοπικό κατάστημα Brick & Minifigs στο Salem του Όρεγκον, ένα από τα μεγαλύτερα franchise για μεταχειρισμένα LEGO στις ΗΠΑ.

Συνυπογράφουν με την τότε ιδιοκτήτρια του μαγαζιού, την κα Κρύσταλ Λο, αποκλειστικό συμβόλαιο για τη διάθεση της συλλογής των Μάνσελ μέσω της Bricks & Minifigs, και την αποζημίωση της οικογένειας αναλογικά με τις πωλήσεις, αλλά πάντα για ένα κατοχυρωμένο ποσό περίπου 200.000 δολαρίων.

Το κατάστημα οργάνωσε ακόμα και δημόσια καμπάνια για την αγορά της συλλογής, που ουσιαστικά γέμισε τα ράφια του με υπερσπάνιες φιγούρες, ενώ για πολλούς μήνες τιμούσε τους όρους της συμφωνίας.

Αργότερα όμως, το 2024, έρχεται το πρώτο «σαμαράκι». Η B&M απολύει τη Λο, σε συνέχεια ενός φερόμενα κακού οικονομικού έτους για το κατάστημα, και το αναθέτει σε νέους ιδιοκτήτες, τους Τζος Τζόνσον και Μπράντον Μπεστ. Από πλευράς της, η Λο υποστηρίζει πως η εταιρεία κατάσχεσε το κατάστημά της απροειδοποίητα, αφού τούς γνωστοποίησε πως σχεδίαζε να αποσυρθεί στο τέλος του επόμενου έτους.

Ταυτόχρονα όμως, νέοι ιδιοκτήτες και εταιρεία αρνούνται μονομερώς να συνεχίσουν την τήρηση του συμβολαίου, και παύουν τις πληρωμές προς τους Μάνσελ, ενώ μεγάλο μέρος της συλλογής τους δεν έχει ακόμα διατεθεί.

Σε αυτό το σημείο, η εταιρεία έχει ανοίξει ήδη ένα διπλό «μέτωπο». Το ένα με την οικογένεια Μάνσελ, και το άλλο με την κα Κρύσταλ Λο, η οποία μήνυσε για την, όπως υποστηρίζει, σαθρή νομική βάση της απόλυσης.

LEGO «files»

Μη μπορώντας να επιλύσει το ζήτημα μέσω των διαθέσιμων νομικών οδών, ο Μπράιαν Μάνσελ επικοινώνησε με τον Μπεν Σνάιντερ, έναν YouTuber γνωστό ως Reckless Ben, που «ειδικεύεται» τρόπον τινά στις αυτοψίες και την αποκρυφιστική κουλτούρα.

Ο Σνάιντερ ταξίδεψε στο American Fork της Γιούτα, όπου διαμένουν ορισμένα από τα εμπλεκόμενα εταιρικά στελέχη. Οι πρώτες του προσπάθειες για επικοινωνία στέφθηκαν με...αποτυχία, καθώς οι Τζόνσον και Μπεστ κατέθεσαν περιοριστικά μέτρα εναντίον του και του κινηματογραφικού του συνεργείου.

Την ίδια περίοδο, πρέπει να σημειωθεί, η οικογένεια Μάνσελ έχει δικαστικά δικαιωθεί ως προς την εγκυρότητα του συμβολαίου με τη B&M, ωστόσο η εταιρεία συνεχίζει να το παραβιάζει, κλείνοντας εξ' αίφνης το εμπλεκόμενο υποκατάστημα του Salem, για να αποφύγουν την πληρωμή.

Παράλληλα, σε δημοσιευμένες συζητήσεις με την οικογένεια, τους απειλούν ευθέως με έμμεση χρεοκοπία, προειδοποιώντας τους πως θα τους ενέπλεκαν σε μία πολύχρονη και ιδίως πανάκριβη δικαστική διαμάχη, εάν συνέχιζαν τις αξιώσεις για τη συλλογή.

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Η ομάδα του Reckless Ben αποτάθηκε ξανά στη δικαιοσύνη, ζητώντας να επιδοθούν μηνύσεις στα στελέχη της εταιρείας, για να αποζημιωθεί η οικογένεια, και εναλλακτικά για να επιστραφεί η εναπομένουσα συλλογή ακέραιη.

Ωστόσο, έπρεπε σε πρώτη φάση να ικανοποιείται ο όρος της «καλή τη πίστει» διευθέτησης, να έρθει αυτοπροσώπως δηλαδή σε επαφή με τους ανθρώπους της B&M, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει πως δεν υπήρχε άλλη διαθέσιμη νομική οδός πέρα από τη μήνυση.

American Fork P.D.

Σε αυτή τη φάση, η εταιρεία υποστηρίζει από πλευράς της πως μόνο ένα μικρό μέρος της συλλογής των Μάνσελ είχε απομείνει στον κατάλογό της, μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας, και προσφέρεται να αποζημιώσει την οικογένεια για ένα ευτελές ποσό 5.000 δολαρίων. Παράλληλα, ισχυρίζονται πως η συλλογή, η οποία είχε προηγουμένως διαφημιστεί από τους ίδιους ως «ανεκτίμητη», έχει «χαθεί», σε μεγάλο μέρος της, χωρίς να παράσχει απαραίτητα τεκμήρια.

Αυτό που δεν περίμεναν τα στελέχη της B&M, είναι το πόσο επιδραστική μπορεί να είναι μία καμπάνια που δημοσιεύεται στα social media. Τα νομικά εμπόδια που βάζουν στον Reckless Ben απλά είναι τροφή για το κανάλι του.

Ο Youtuber ξεκινά μία καμπάνια με μότο «ληστέψαμε τα LEGO ενός ηλικιωμένου», κατηγορώντας την εταιρεία, τον Johnson και τον Best για κλοπή. Κάνει στάσεις διαμαρτυρίας ημίγυμνος, με σατυρικά πανό και ταμπλό μπροστά από το κατάστημα της Γιούτα, τα κεντρικά τους, και τις κατοικίες τους.

Εκείνη την περίοδο, μπαίνει και ένας άλλος παίκτης στο «παιχνίδι». Σε πολλές από τις προσπάθειες του Ben να προσεγγίσει κυρίως τους Tζόνσον και Μπεστ για τις ανάγκες της διευθέτησης, βρίσκει μπροστά του αστυνομικούς του ΑΤ της πόλης Αμέρικαν Φορκ.

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Αργότερα, αποκαλύπτεται από αστυνομικές κάμερες και δημοσιευμένα τηλεφωνήματα, πως οι νέοι ιδιοκτήτες και η εταιρεία καταθέτουν παράλογες καταγγελίες κατά του Reckless Ben κάθε φορά που προσπαθεί να τους προσεγγίσει διά ζώσης, έχοντας μάλιστα ανεξήγητη γνώση του πότε και πως θα το έκανε.

Οι καταγγελίες των στελεχών έκαναν λόγο για παραβίαση των περιοριστικών όρων, stalking, παρενόχληση, ακόμα και για διακίνηση ναρκωτικών από πλευράς του Youtuber, και η αστυνομία του Φορκ, σε κάθε περίπτωση, ανταποκρινόταν στα τηλεφωνήματα της B&M λες και ήταν εντολοδόχοι τους.

Κάποιες φορές μάλιστα, η τοπική αστυνομία επινοούσε επί τόπου λόγους για να ερευνά και να κρατά τον Ben και τα νομικά έγγραφα μακριά από τους ανθρώπους της B&M, όπως σε περίπτωση που τον σταμάτησαν για μη στάση σε πινακίδα STOP.

Με τη διαμάχη να κορυφώνεται, ο Reckless Ben συλλαμβάνεται με ψευδείς κατηγορίες για την ανάρτηση επιγραφής, με την οποία διαφήμιζε ένα GoFundMe για τα δικαστικά έξοδα της οικογένειας Μάνσελ.

Η αστυνομία τον ανακρίνει και στη συνέχεια τον θέτει υπό κράτηση για έναν μήνα. Ένας δικαστής τον αθωώνει, θεωρώντας αβάσιμες τις κατηγορίες,, αλλά με την αστυνομία να τον παρακολουθεί, οποιαδήποτε αδιακρισία θα μπορούσε να τον οδηγήσει στη φυλακή. Ο Reckless Ben αναγκάζεται να διαφύγει προσωρινά στο Μεξικό, από όπου θα παραστεί σε δίκη εξ αποστάσεως, μετά από αντιμηνύσεις της εταιρείας εις βάρος του.

Η «εκκλησία» της Bricks & Minifigs

Παράλληλα, ο Ben «σκαλίζει» το υπόβαθρο της εταιρείας και την τοπικής αστυνομίας, βρίσκοντας μία σχέση που μπορεί τέλεια να εξηγήσει τον αδιάληπτο συντονισμό τους.

Και ναι, είναι οι Μορμόνοι. Συγκεκριμένα, πολλοί αξιωματικοί της τοπικής αστυνομίας είναι μέλη της «Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών», όπως είναι γνωστή η μορμονική αίρεση, με ισχυρούς δεσμούς στις κεντροδυτικές ΗΠΑ.

Ακόμα πιο ενδιαφέρον, είναι πως τα αδέλφια Άμον και Μάθιου ΜακΝεφ, ιδρυτές και συνιδιοκτήτες της B&M, είναι και οι δύο απόφοιτοι του πανεπιστημίου Brigham Young University (BYU), ένα ίδρυμα στο οποίο κατά κανόνα σπουδάζουν μέλη των μορμόνων, που έχει επίσης ισχυρούς ακαδημαϊκούς και οικονομικούς δεσμούς με το Ισραήλ, και προσκείμενους σιωνιστικούς οργανισμούς.

Οι σχέσεις όμως δεν τελειώνουν εδώ. Η Εκκλησία των Αγίων των Τελευταίων Ημερών τυγχάνει να είναι και μέγας χορηγός του συγκεκριμένου πανεπιστημίου.

Ακόμα, η Bricks & Minifigs έχει καταθέσει σημαντικές, ανιχνεύσιμες δωρεές στη συγκεκριμένη εκκλησία.

Οι συσχετισμοί δεν είναι δύσκολο να γίνουν. Στην προσπάθειά του να βοηθήσει μία οικογένεια να δικαιωθεί σε μία φαινομενικά γελοία δικαστική διαμάχη, για μία συλλογή από παιχνίδια, ο Reckless Ben ίσως να αποκάλυψε τη δράση μίας «μορμονικής στοάς» που έχει εξαγοράσει την τοπική εκτελεστική εξουσία.

Πλέον, τα αυξανόμενα στοιχεία κατά της εταιρείας, οι διαρροές από τους διαλόγους της αστυνομίας, όπου ρητά συζητούν για τη χάλκευση κατηγορητηρίων κατά του Youtuber, και η μήνυση για αποζημίωση των LEGO που εκκρεμεί, έχουν θέσει την Bricks & Minifigs προ αναπόφευκτου.

Από την άλλη όμως, φαίνεται πως έχει από πίσω της ένα βαθιά ριζωμένο δίκτυο «ομερτά», που εμπλέκει την τοπική αστυνομία σε υψηλό επίπεδο, καθώς και τους οικονομικούς πόρους του παντοδύναμου μορμονικού λόμπι.

Δεν λείπουν όμως και οι ελπιδοφόρες εξελίξεις. Από την πλευρά του Ben, η ιστορία του έγινε τόσο viral ώστε προσέλκυσε την προσοχή γνωστών δικηγόρων αλλά και συνηγόρων καταναλωτών, που δηλώνουν πρόθυμοι να αναλάβουν την υποστήριξη στο αίτημα των Μάνσελ.

Πλέον, πασίγνωστοι Youtuber έχουν καλύψει την υπόθεση, με τη B&M και τις «υπόγειες» σχέσεις της, καθώς και το American Fork PD, να έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Παράλληλα, το GoFundMe που ανάρτησε ο Σνάιντερ υπέρ της οικογένειας έχει πλέον υπερβεί τις 300.000 δολάρια σε δωρεές.