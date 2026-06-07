AI γυναίκες «πουλάνε» αυτοκίνητα: Σάλος με το κόλπο των πολλών κλικ για αγγελίες στο Facebook

Αν προσπαθείς να πουλήσεις ένα μεταχειρισμένο όχημα σε μια αγορά γεμάτη παρόμοιες αγγελίες, το να ξεχωρίσεις δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο Ροχέλιο Γιάμας από τη Νότια Καλιφόρνια βρήκε έναν ασυνήθιστο τρόπο: πρόσθεσε στη φωτογραφία της αγγελίας του για ένα Jeep Wrangler του 2013 μια εντυπωσιακή γυναίκα να ποζάρει πάνω στο όχημα. Μόνο που η γυναίκα δεν υπήρχε πραγματικά – είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

bro is adding in ai women to sell his surplus heavy equipment 😂 pic.twitter.com/lXSICFEJQt — Paul Yacoubian (@PaulYacoubian) May 28, 2026

Ο Γιάμας δήλωσε ότι εμπνεύστηκε την ιδέα από βίντεο στο YouTube που αφορούσαν μεταπώληση προϊόντων για κέρδος. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εικόνα είχε στόχο να προκαλέσει περιέργεια και να αυξήσει τα κλικ στην αγγελία.

Μια νέα τάση στις διαδικτυακές αγγελίες

Τους τελευταίους μήνες, χρήστες σε Reddit και κοινωνικά δίκτυα έχουν εντοπίσει όλο και περισσότερες αγγελίες στο Facebook Marketplace όπου αντικείμενα προς πώληση – από αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες μέχρι βαριά μηχανήματα και παλιά τζακούζι – συνοδεύονται από εικόνες ελκυστικών γυναικών που έχουν δημιουργηθεί με AI.

Οι εικόνες συχνά εμφανίζουν χαρακτηριστικά που προδίδουν τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, όπως αφύσικες αναλογίες σώματος, περίεργες λεπτομέρειες και μη ρεαλιστικές στάσεις.

Περισσότερα τα κλικ, αλλά όχι και οι πωλήσεις

Αν και η τακτική φαίνεται να αυξάνει σημαντικά την επισκεψιμότητα των αγγελιών, δεν μεταφράζεται πάντα σε περισσότερες πωλήσεις. Ο Γιάμας παραδέχθηκε ότι η αγγελία του δέχθηκε πολύ περισσότερες προβολές μετά την προσθήκη της AI εικόνας, ωστόσο τα περισσότερα μηνύματα αφορούσαν τη γυναίκα της φωτογραφίας και όχι το αυτοκίνητο.

«Με ρωτούν αν η κοπέλα περιλαμβάνεται στην πώληση, αν είναι αληθινή ή νομίζουν ότι είμαι εγώ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως λέει, ελάχιστοι επικοινώνησαν πραγματικά για το Jeep, ενώ αρκετά σχόλια ήταν αρνητικά ή σατιρικά.

Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στις αγγελίες φαίνεται έτσι να εξελίσσεται σε ένα νέο διαδικτυακό τέχνασμα προσέλκυσης προσοχής, με αμφίβολα όμως αποτελέσματα όσον αφορά τον πραγματικό στόχο: την πώληση του προϊόντος.