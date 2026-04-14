Αίγιο: 30 άτομα την «έπεσαν» σε δύο με λοστούς και όπλο - Άγριος ξυλοδαρμός μέσα σε μπαρ

Ένα περιστατικό ανεπανάληπτης βίας, με ξυλοδαρμό δύο νεαρών από ομάδα 30 ατόμων, έλαβε χώρα χθες (13/4) βράδυ στην περιοχή των Σελιανίτικων στο Αίγιο, σε νυχτερινό μαγαζί.

Συγκεκριμένα ένας 20χρονος και ένας 19χρονος δέχθηκαν άγρια επίθεση σε μπαρ, από ομάδα περίπου 30 Ρομά με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, που έφεραν ρόπαλα και σιδηρολοστούς.

Η ομάδα άρχισε να χτυπά τους δύο νεαρούς με γροθιές, με κλωτσιές, και με τα αυτοσχέδια όπλα, ενώ ένας από τους δράστες που κρατούσε πιστόλι τους χτύπησε στο πρόσωπο.

Μάλιστα όταν θαμώνες έσπευσαν να βοηθήσουν τους παθόντες απειλήθηκαν από τον Ρομά με το πιστόλι.