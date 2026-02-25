Αίγιο: «Έριξε ευθεία βολή προς τα παιδιά, ο γιος μου δέχθηκε 10 σκάγια» λέει πατέρας θύματος

Ο Σταύρος Αντωνίου, πατέρας ενός εκ των ανηλίκων που τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς του 47χρονου στο Αίγιο, ενημέρωσε για την κατάσταση υγείας του γιου του, αλλά και μίλησε για τον δράστη.

«Το παιδί είναι σε κατάσταση σοκ, όλα τα παιδιά είναι σε κατάσταση σοκ» επεσήμανε στο Mega και σημείωσε πως υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο για να βγουν τα 10 σκάγια που δέχθηκε, αλλά οι γιατροί μπόρεσαν να αφαιρέσουν μόνο τα 2 και τα άλλα θα μείνουν στο πόδι του.

«Συνήθως λένε δεν επηρεάζει (σ.σ. το ότι μένουν στο σώμα). Κάποιοι οργανισμοί, όμως, μπορεί να πάθουν φλεγμονή, γιατί όσο ανοίγεις το δέρμα να τα βγάλεις, τόσο μετακινούνται. Έγινε προσπάθεια να βγουν, αλλά δεν τα κατάφεραν».

Ερωτώμενος εάν ο δικός του γιος ήταν αυτός που δέχθηκε τα περισσότερα σκάγια, διευκρίνισε πως «ένα άλλο παιδί, που παραμένει στο νοσοκομείο, έχει περισσότερα».

Σχετικά με τον δράστη, σημείωσε πως «πυροβόλησε δύο φορές, πάνω στα παιδιά». Έκανε λόγο για άτομο γνωστό στο Αίγιο, καθώς διαθέτει συνεργείο αυτοκινήτων.

Δεν γνώριζε εάν έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές, στο παρελθόν, αλλά επεσήμανε πως οι ανήλικοι περνούσαν τυχαία από το σημείο και δεν δέχθηκαν καμία προειδοποίηση, πριν να ανοίξει πυρ.



«Ο γιος μου είπε ότι ήταν η πρώτη φορά που περνούσε από εκεί, δεν σταμάτησαν καθόλου και δέχθηκαν από πίσω δύο πυροβολισμούς. (...) 0 δικός μου ήρθε στο σπίτι με αίματα, τα άλλα τρία πήγαν απευθείας στο νοσοκομείο» περιέγραψε.

Σχετικά με την κατηγορία, επεσήμανε πως πρόκειται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση καθώς «ούτε στον αέρα δεν έριξε, ευθεία βολή προς τα παιδιά ήταν».

Τέλος και επανερχόμενος στο ζήτημα της ψυχολογίας των ανηλίκων είπε: «Πώς να είναι τα παιδιά όταν σε έχουν πυροβολήσει στο κέντρο του Αιγίου. Ο δικός μου δεν μπορεί να πάει στο σχολείο, δεν μπορεί και πρακτικά και ψυχολογικά. Δεν περπατάει, κουτσαίνει, έχει κάνει χειρουργείο στο γόνατο».