Το «νούμερο» του Τραμπ στην Κατάσταση της Ένωσης: Το κακό Ιράν, η φίλη Βενεζουέλα και τα σφιχτά σύνορα

Μια κραταιή και επικρατή Αμερική θέλησε να παρουσιάσει κατά την ιδιαίτερα σύντομη ομιλία του στο Κογκρέσο, για την Κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Από το βήμα του Κογκρέσου, το βράδυ της Τρίτης (24/2) υποστήριξε ότι τα σύνορα είναι ασφαλή, η οικονομία βρίσκεται σε άνθηση και η ενεργειακή παραγωγή σπάει ρεκόρ.

Με ύφος καρδιναλίου, ο Τραμπ προχώρησε σε νέες εξαγγελίες, από φοροελαφρύνσεις μέχρι ειδικούς λογαριασμούς για παιδιά, επιχειρώντας να ενισχύσει το αφήγημα μιας χώρας που «πνίγεται» στην πρόοδο.

Τραμπ για Ιράν

Στο ζήτημα του Ιράν, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη εργάζεται πάνω σε πυραυλικά συστήματα ικανά να πλήξουν τις ΗΠΑ. Τόνισε ότι θα προτιμούσε μια διπλωματική λύση, ωστόσο πρόσθεσε χαρακτηριστικά πως «δεν θα σταματήσω τον υπ’ αριθμόν έναν τρομοκράτη του κόσμου να παράγει πυρηνικά».

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του, με το μεταναστευτικό λέγοντας ότι τα «σύνορά μας είναι ασφαλή». Τους τελευταίους 9 μήνες, όπως είπε δεν πέρασε κανένας μετανάστης τα σύνορα των ΗΠΑ. Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι η ροή σε ένα χρόνο έχει μειωθεί κατά 56%.

Για την οικονομία υποστήριξε ότι έχει σημειωθεί η μεγαλύτερη πτώση του πληθωρισμού. Η βενζίνη όπως ανέφερε έχει μειωθεί καθώς η τιμή της είναι πλέον 1,85 δολ. το γαλόνι.

«Θέλουμε να διατηρήσουμε τις επιτυχίες», ανέφερε προσθέτοντας ότι εξασφαλίζονται οι συντάξεις ενώ οι αποταμιεύσεις είναι ασφαλείς. «Είμαστε η πιο ελκυστική χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο» είπε εμφαντικά συμπληρώνοντας ότι έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες θέσεις εργασίες και έχει αυξηθεί η παραγωγή πετρελαίου.

Τραμπ: Η νέα φίλη του, η Βενεζουέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει περισσότερα από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα από τότε που η Ουάσινγκτον εκδίωξε τον ηγέτη της, Νικολάς Μαδούρο. «Η αμερικανική παραγωγή πετρελαίου έχει αυξηθεί κατά περισσότερα από 600.000 βαρέλια την ημέρα», πρόσθεσε.

«Τελειώσαμε με την ανεργία, την ξεφορτωθήκαμε», υπογράμμισε εν συνεχεία, λέγοντας ότι υπήρξε αριθμός ρεκόρ προσλήψεων. «Η χώρα μας υπερισχύει τόσο πολύ και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε», είπε, προσθέτοντας μάλιστα ότι ο κόσμος τον παρακαλεί να μην βγάζει η χώρα τόσα χρήματα. «Πρέπει να το συνηθίσετε» υπογράμμισε.

Ο Τραμπ καυχήθηκε για όλες τις «νίκες» της ​​χώρας του πριν παρουσιάσει μερικούς άλλους «νικητές»: Την ανδρική ομάδα χόκεϊ επί πάγου των ΗΠΑ, η οποία κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες την Κυριακή.

Επίσης τόνισε ότι προχώρησε σε δραστικές μειώσεις φόρων, όπως στην κοινωνική ασφάλιση. Ακολούθως ανακοίνωσε τραπεζικούς λογαριασμούς παιδιών εν ονόματι, «Τραμπ». Συμπλήρωσε δε, ότι με δωρεές τα παιδιά που θα διατηρούν αυτούς τους λογαριασμούς θα έχουν μέχρι να ενηλικιωθούν 10.000 δολάρια.

Για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα είπε ότι οι τιμές έχουν μειωθεί ενώ ζήτησε από το Κογκρέσο να εγκρίνει σχετικό νομοσχέδιο ώστε να μην υπάρξει νέα αύξηση. Το ίδιο ζήτησε και για σχετικό νομοσχέδιο που αφορά την πάταξη της διαφθοράς.

Ο χαβάς του Τραμπ

Για τη μετανάστευση, επανέλαβε την ίδια ρητορική που ενέπνευσε την προεκλογική του εκστρατεία το 2024, ισχυριζόμενος ότι οι παράτυποι μετανάστες ήταν υπεύθυνοι για ένα κύμα βίαιων εγκλημάτων.

«Θα έπρεπε να ντρέπεστε», είπε στους Δημοκρατικούς, επειδή αρνήθηκαν να χρηματοδοτήσουν το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών πιστεύει ότι η καταστολή της μετανάστευσης από τον Τραμπ έχει ξεπεράσει τα όρια, μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών από μασκοφόρους ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη.

Καθώς ο Τραμπ επαίνεσε την επιβολή του νόμου περί μετανάστευσης, η Δημοκρατική Ιλχάν Ομάρ, η οποία εκπροσωπεί μια περιφέρεια της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στη Μινεάπολη, φώναξε προς το μέρος του: «Σκοτώσατε Αμερικανούς!»

Ο Δημοκρατικός βουλευτής των ΗΠΑ, Αλ Γκριν, απομακρύνθηκε από την αίθουσα της Βουλής για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επειδή κυμάτισε μια πινακίδα προς τον Τραμπ που έγραφε: «Οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι».

Το μήνυμα ήταν μια αναφορά σε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δημοσίευσε ο Τραμπ αυτόν τον μήνα, το οποίο περιελάμβανε ένα κλιπ που απεικόνιζε τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και την πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα ως πιθήκους.

Τραμπ ο ειρηνοποιός

Για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, είπε ότι ο ίδιος συνέβαλε να τερματιστούν οι εχθροπραξίες, που συνεχίζει ωστόσο το Ισραήλ. Υποστήριξε ότι διαπραγματεύτηκε την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, λέγοντας πως «κανείς δεν πίστευε ότι ήταν δυνατό».

Η φετινή ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους έγραψε ιστορία ως η μεγαλύτερη σε διάρκεια προεδρική τοποθέτηση στο Κογκρέσο, φτάνοντας τα 108 λεπτά. Το προηγούμενο ρεκόρ, επίσης προεδρική ομιλία της ίδιας κυβέρνησης, ήταν 100 λεπτά. Πριν από το 2025 το μεγαλύτερο είχε καταγραφεί από τον Μπιλ Κλίντον, με 89 λεπτά το 2000 και 85 λεπτά το 1995.

Καθώς η ομιλία ολοκληρωνόταν, οι Ρεπουμπλικάνοι σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν αντίθετα με τους Δημοκρατικούς που αποχώρησαν σχεδόν αμέσως από την αίθουσα.