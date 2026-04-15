Αίγιο: Χειροπέδες για την συμπλοκή και το οπλοστάσιο – Αναζητούνται 5 συνεργοί

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται ήδη τέσσερα άτομα στην Αιγιάλεια, μετά την εξάρθρωση επικίνδυνης ομάδας που κατηγορείται για την κινηματογραφική απαγωγή και τον άγριο ξυλοδαρμό άνδρα το μεσημέρι της 14ης Απριλίου.

Οι αρχές, μετά από συντονισμένη επιχείρηση, ταυτοποίησαν συνολικά έξι δράστες που επιτέθηκαν στο θύμα έξω από καφετέρια στο Αίγιο, τον μετέφεραν με τη βία στην ορεινή περιοχή της Φτέρης και, αφού τον λήστεψαν παίρνοντας 7.000 ευρώ, τον εγκατέλειψαν αιμόφυρτο στο νοσοκομείο.

Κατά τις έρευνες σε δύο σπίτια, οι αστυνομικοί αποκάλυψαν μια πραγματική «γιάφκα», κατασχέζοντας ένα πολεμικό Καλάσνικοφ, κυνηγετικά όπλα, ματσέτες, σιδερογροθιές, αλλά και τεχνολογικό εξοπλισμό όπως GPS trackers και ασυρμάτους.

Για την κατοχή του οπλισμού συνελήφθησαν και οι γονείς δύο εμπλεκομένων. Η έρευνα συνεχίζεται με αμείωτη ένταση για τον εντοπισμό των υπόλοιπων πέντε μελών της ομάδας, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλη μαζική επίθεση με 30 άτομα που σημειώθηκε στην περιοχή.