Αίγιο: Κρίθηκε προφυλακιστέος ο 47χρονος για την επίθεση σε ανήλικους

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στα δικαστήρια Αιγίου ο 47χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε τέσσερις ανηλίκους, τραυματίζοντάς τους με σκάγια. Η μεταγωγή έγινε στις 4 το πρωί , ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επαφή με συγγενείς των παιδιών, λόγω φόβων για επεισόδια.
Σύμφωνα με το tempo24.gr, κατηγορούμενος απολογήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και κρίθηκε προφυλακιστέος. Ισχυρίστηκε ότι ενοχλήθηκε από τις φωνές των παιδιών και πυροβόλησε για εκφοβισμό.
Το αδιανόητο αυτό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή το βράδυ στην οδό Φιλοποίμενος στο Αίγιο, όταν τα τέσσερα παιδιά βρισκόντουσαν στις σκάλες και δέχθηκαν πυροβολισμούς με σκάγια. Τρία από τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αιγίου, ενώ ένας 15χρονος διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση.
