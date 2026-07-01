Αίγιο: Υπνωτικά και ίχνη κάνναβης έδειξαν οι τοξικολογικές του 65χρονου κατηγορούμενου

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του διπλού εγκλήματος στο Αίγιο, την ώρα που ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος εξακολουθεί να θεωρείται ο βασικός ύποπτος από τις Αρχές, επιμένει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στις δολοφονίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε την ημέρα του εγκλήματος έδειξαν ότι στον οργανισμό του είχαν ανιχνευθεί υπνωτικά φάρμακα, καθώς και ίχνη κάνναβης.

Από την πλευρά της υπεράσπισης υποστηρίζεται ότι τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου πως κοιμόταν βαθιά την ώρα που διαπράχθηκαν οι δολοφονίες και δεν αντιλήφθηκε όσα συνέβησαν. Μάλιστα, ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι το υπνωτικό χάπι τού χορηγήθηκε χωρίς τη γνώση του.

Την ίδια στιγμή, νέα μαρτυρία από στενή φίλη του 26χρονου Ολύμπιου, η οποία παρουσιάστηκε στην εκπομπή Live News, φωτίζει τις τελευταίες ημέρες πριν από το έγκλημα. Η μάρτυρας κατέθεσε ότι ο 26χρονος εμφανιζόταν ιδιαίτερα ανήσυχος για την ψυχική κατάσταση της μητέρας του.

Η μαρτυρία της κοπέλας του Ολύμπιου

Όπως ανέφερε, στις 28 Μαΐου ο Ολύμπιος της είχε εκμυστηρευτεί πως η μητέρα του βρισκόταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και του έλεγε ότι δεν άντεχε άλλο, ενώ πίστευε πως κάποιοι την είχαν βάλει να τον σκοτώσει. Σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία της, ο νεαρός της είχε μεταφέρει ακόμη ότι ο 65χρονος Ιταλός εξέφραζε την πρόθεσή του να φύγει από το σπίτι, καθώς δυσκολευόταν να διαχειριστεί την κατάσταση.

Η φίλη του θύματος υποστήριξε επίσης ότι ο Ολύμπιος προσπαθούσε να βρει βοήθεια για τη μητέρα του, αναζητώντας λύσεις τόσο για απεξάρτηση όσο και για ψυχιατρική υποστήριξη. Όπως είπε, ο 26χρονος ένιωθε πως δεν μπορούσε να προχωρήσει τη ζωή του, καθώς ήταν συνεχώς δίπλα της.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Ολύμπιος της είχε εκμυστηρευτεί πως η μητέρα του κατανάλωνε αλκοόλ, κυρίως πριν εμφανίσει καρδιολογικά προβλήματα, ενώ απέδιδε την επιβαρυμένη ψυχολογική της κατάσταση στις οικονομικές δυσκολίες και σε χρέη που είχαν προκύψει στην οικογένεια.

Σύμφωνα με την ίδια, η τελευταία τους επικοινωνία έγινε στις 7 Ιουνίου, όταν ο 26χρονος της είχε αναφέρει ότι η κατάσταση στο σπίτι παρέμενε δύσκολη και ότι είχε προηγηθεί ακόμη ένα επεισόδιο.

Αναφερόμενη στη σχέση του Ολύμπιου με τον 65χρονο Ιταλό, η μάρτυρας υποστήριξε πως οι δύο άνδρες διατηρούσαν καλές σχέσεις και δεν είχαν έρθει ποτέ σε σοβαρή αντιπαράθεση. Όπως είπε, ο κατηγορούμενος ζούσε με την οικογένεια περίπου 16 χρόνια και, παρότι ο Ολύμπιος δεν τον θεωρούσε πατέρα του, οι σχέσεις τους ήταν ομαλές και χωρίς εντάσεις.