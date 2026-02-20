Αιματηρό επεισόδιο σε δομή μεταναστών στη Ριτσώνα: 30χρονος μαχαίρωσε 20χρονο και τράπηκε σε φυγή

Αιματηρό επεισόδιο με μαχαίρια έλαβε χώρα σήμερα (20/2) σε δομή φιλοξενίας μεταναστών στη Ριτσώνα, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το eviareporter.gr άνδρας μαχαίρωσε έναν 20χρονο στην κοιλιά και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Από τις πληροφορίες προκύπτει ότι και ο άλλος είχε μαχαίρι και επιτίθονταν ο ένας στον άλλον.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, και ο τραυματίας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ηλικίας περίπου 30 ετών.