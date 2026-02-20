Μενού

Αιματηρό επεισόδιο σε δομή μεταναστών στη Ριτσώνα: 30χρονος μαχαίρωσε 20χρονο και τράπηκε σε φυγή

Αιματηρό επεισόδιο σε δομή μεταναστών έλαβε χώρα στη Ριτσώνα, στην Εύβοια. Δράστης αφού μαχαίρωσε 20χρονο, εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται πλέον από τις αρχές.

Αστυνομία
Ελληνική Αστυνομία | Shutterstock
Αιματηρό επεισόδιο με μαχαίρια έλαβε χώρα σήμερα (20/2) σε δομή φιλοξενίας μεταναστών στη Ριτσώνα, στην Εύβοια

Σύμφωνα με το eviareporter.gr άνδρας μαχαίρωσε έναν 20χρονο στην κοιλιά και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Από τις πληροφορίες προκύπτει ότι και ο άλλος είχε μαχαίρι και επιτίθονταν ο ένας στον άλλον. 

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, και ο τραυματίας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ηλικίας περίπου 30 ετών.

Tags
ΕΛΛΑΔΑ