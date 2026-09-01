Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι πυροβόλησαν 30χρονο

Επεισόδιο με πυροβολισμούς έλαβε χώρα σήμερα, Τρίτη (01/09) το βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου, στον δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη.
Όπως γίνεται γνωστό από τις έως τώρα πληροφορίες, περί τις 21:00 δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα, πυροβόλησαν 30χρονο.
Το θύμα τραυματίστηκε στη γάμπα.
Μετά το περιστατικό, οι άγνωστοι το έσκασαν από το σημείο και η αστυνομία κάνει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.
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