Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι πυροβόλησαν 30χρονο

Επεισόδιο με πυροβολισμούς έλαβε χώρα σήμερα, Τρίτη (01/09) το βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου, στον δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως γίνεται γνωστό από τις έως τώρα πληροφορίες, περί τις 21:00 δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα, πυροβόλησαν 30χρονο.

Το θύμα τραυματίστηκε στη γάμπα.

Μετά το περιστατικό, οι άγνωστοι το έσκασαν από το σημείο και η αστυνομία κάνει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.