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Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι πυροβόλησαν 30χρονο

Το θύμα δέχθηκε επίθεση στην περιοχή του Δενδροποτάμου της Θεσσαλονίκης και τραυματίστηκε στο πόδι. Η αστυνομία κάνει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

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Περιπολικό της ΕΛΑΣ. | EUROKINISSI
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Επεισόδιο με πυροβολισμούς έλαβε χώρα σήμερα, Τρίτη (01/09) το βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου, στον δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως γίνεται γνωστό από τις έως τώρα πληροφορίες, περί τις 21:00 δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα, πυροβόλησαν 30χρονο.

Το θύμα τραυματίστηκε στη γάμπα. 

Μετά το περιστατικό, οι άγνωστοι το έσκασαν από το σημείο και η αστυνομία κάνει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

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