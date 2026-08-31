Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας σε κάμπινγκ - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε κάμπινγκ στην περιοχή της Ασπροβάλτας, στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Δευτέρα (31/08).
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το typothess.gr, πρόκειται για έναν αλλοδαπό άνδρα, αλλά δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του.
Η αστυνομία ενημερώθηκε για τον εντοπισμό του περί τις 20:30 από την ιδιοκτήτρια του κάμπινγκ.
Η περιοχή έχει αποκλειστεί και κλήθηκε και ιατροδικαστής για να γίνει η πρώτη εξέταση του νεκρού, κατά την οποία μπορεί να αποδειχθεί η αιτία του θανάτου.
Προς το παρόν, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.
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