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Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας σε κάμπινγκ - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Η ιδιοκτήτρια του κάμπινγκ στην περιοχή της Ασπροβάλτας, στη Θεσσαλονίκη, ενημέρωσε τις Αρχές για τον νεκρό άνδρα. Αποκλεισμένο το σημείο για έρευνα.

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Περιπολικό - Πατήσια
Περιπολικό στα Πατήσια | Orange Press Agency
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Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε κάμπινγκ στην περιοχή της Ασπροβάλτας, στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Δευτέρα (31/08). 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το typothess.gr, πρόκειται για έναν αλλοδαπό άνδρα, αλλά δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του. 

Η αστυνομία ενημερώθηκε για τον εντοπισμό του περί τις 20:30 από την ιδιοκτήτρια του κάμπινγκ. 

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και κλήθηκε και ιατροδικαστής για να γίνει η πρώτη εξέταση του νεκρού, κατά την οποία μπορεί να αποδειχθεί η αιτία του θανάτου.

Προς το παρόν, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. 

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