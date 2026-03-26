Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Αγυιάς Χανίων: 41χρονος επιτέθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι σε συγκρατούμενό του

Κρατούμενος στις φυλακές Αγυιάς Χανίων επιτέθηκε σε νεαρό συγκρατούμενό του με αυτοσχέδιο μαχαίρι. Ο 21χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Στιγμιότυπο από κελί φυλακής | Eurokinissi
Ακόμη ένα αιματηρτό επεισόδιο καταγράφηκε στις ελληνικές φυλακές, με μια συμπλοκή κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες να λαμβάνει χώρα στα Χανιά

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το KRHTH TV, ο 21 χρονος κρατούμενος του καταστήματος Κράτησης Κρήτη 1 της Αγυιάς, διακομίστηκε στο νοσοκομείο, μετά από επίθεση που φέρεται να δέχτηκε με αυτοσχέδιο ξυράφι/μαχαίρι από 41 χρονο συγκρατούμενό του.

Το θύμα τραυματίστηκε στο αυτί και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. 

 Σε βάρος του φερόμενου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει τα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας στα σωφρονιστικά καταστήματα της Κρήτης

