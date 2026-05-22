Κονιτόπουλος για τη χαμένη του αδελφή: «Την έκλεψαν! Πήγα και στη Νικολούλη»

Σε μια εξομολόγηση για τη χαμένη του αδελφή και την προσπάθεια που έχει κάνει για να βρει έστω και ένα στοιχείο της προχώρησε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος.

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως έμαθε για τον τρόπο που χάθηκε η αδελφή του τη δεκαετία του '90 και πως έκανε προσπάθεια να βρει στοιχεία μέσω των αρχείων του Παίδων, ενώ αποτάθηκε και στην Αγγελική Νικολούλη για να τον βοηθήσει μέσω έρευνας.

Ωστόσο, οι προσπάθειες έπεσαν στο κενό λόγω έλλειψης στοιχείων από την εποχή εκείνη.

«Η μάνα μου έκανε έντεκα παιδιά. Το πρώτο το έχασε στη γέννα και την άκουγα που έλεγε «μου το ‘πνιξε η μαμή». Στο χωριό γέννησε. Τα τέσσερα επόμενα, υπάρχει ληξιαρχική πράξη θανάτου, πέθαναν πολύ μικρά. Το μεγαλύτερο ήτανε δύο ετών. Και υπολογίζουμε ότι πέθαναν από μηνιγγίτιδα χωρίς να είμαστε σίγουροι.

Το τελευταίο όμως, το κοριτσάκι, το πριν από μένα δηλαδή, και μιλάω για το 1949… αρρώστησε, το ‘φερε η μάνα μου από τη Νάξο και με τη βοήθεια της θείας μου, αδερφής της δηλαδή, το πήγε στον «Παίδων». Και από ‘κει της το κλέψανε και της είπαν ότι πέθανε.

Και εγώ το ‘μαθα, όταν αρχές του ’90 νομίζω είχε σκάσει αυτό το θέμα με τα παιδιά που κλέβανε… και ενώ παρακολουθούσε τηλεόραση περνώντας δίπλα της την άκουσα να λέει «Σαν δε μου το κλέψανε και μένα εκείνο το παιδί»… Και της λέω «τι είπες ρε μάνα; Τι είπες;», της λέω. Και την έβαλα και μου διηγήθηκε τι συνέβη. Έψαξα μετά εγώ, πήγα και στη θεία μου, μου είπε κι εκείνη κάποια πράγματα.

Πήγα στο “Παίδων” να αναζητήσω αρχεία και μου υποσχεθήκαν ότι θα ψάξουνε. Έψαξαν τα παιδιά γύρω στον ενάμιση μήνα. Και μου είπαν τελικά ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, ούτε ότι μπήκε το παιδί ούτε ότι βγήκε!

Έχω κάνει και τεστ DNA και το έχω αναρτήσει σε μια πλατφόρμα, η οποία έχει πάρα πολλούς που έχουν κάνει το ίδιο πράγμα ψάχνοντας δικούς τους ανθρώπους… Πήγα και στην Αγγελική τη Νικολούλη και μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το ψάξουμε διότι, μου λέει, εκείνη την εποχή μόνο στην Αμερική είχαν πουληθεί 40.000 παιδιά», περιέγραψε ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος.