Μαρία Καρυστιανού: Οι συμβολισμοί στα αποκαλυπτήρια του κόμματος, οι στόχοι και οι κόκκινες γραμμές

Η «γέννηση» του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» το απόγευμα της Πέμπτης 21/5 στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον» στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης συνοδεύτηκε από αρκετούς συμβολισμούς, ξεκινώντας ήδη από την ενδυμασία της Μαρίας Καρυστιανού με ένα μαύρο τριαντάφυλλο κεντημένο πάνω στο λευκό της πουκάμισο, αναφορά στην κόρη της Μάρθη που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα των Τεμπών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση, με τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό να προλογίζει φορώντας κι εκείνος μια μπλούζα με τον δικό της συμβολισμό αφού πάνω είχε τους Ρώσους συγγραφείς Ντοστογιέφσκι, Τολστόι και Τσέχωφ. Εξάλλου έδωσε το στίγμα της βραδιάς κάνοντας αναφορά στο «Έγκλημα και Τιμωρία» και τονίζοντας πως «όσοι εγκλημάτησαν, η τιμωρία τους πλησιάζει».

Η Μαρία Καρυστιανού εστίασε στο ζήτημα της Δικαιοσύνης επισημαίνοντας ότι για να διορθωθεί θα πρέπει να έρθει στην εξουσία με τον στόχο της πρώτης θέσης και της διακυβέρνησης της χώρας να είναι ξεκάθαρος.

«Ελπίδα για Δημοκρατία. Ελπίδα, γιατί χωρίς την ελπίδα οι κοινωνίες πεθαίνουν. Και δημοκρατία γιατί χωρίς τη δημοκρατία οι άνθρωποι ασφυκτιούν. Αυτό είναι που μας ώθησε στη δημιουργία αυτού του κινήματος και αυτός είναι ο βασικός πυλώνας γύρω από τον οποίο θα πορευτούμε. Ο άνθρωπος, τα δικαιώματά του, το καλό του και το δημόσιο συμφέρον», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού.

Μάλιστα απέκλεισε τις συνεργασίες με άλλα κόμματα. «Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας» είπε, ενώ επανέλαβε ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασιών με ενεργούς πολιτικούς, καθώς «είναι στις κόκκινες γραμμές που έχει ορίσει το κίνημα».

Οι βασικοί άξονες της Ιδρυτικής Διακήρυξης

Η Ιδρυτική Διακήρυξη περιγράφει το κίνημα ως μια «αυθόρμητη κοινωνική πρωτοβουλία απέναντι στην αδιαφάνεια και τη διαφθορά».

Οι θέσεις του κόμματος, όπως παρουσιάστηκαν, κωδικοποιούνται στους παρακάτω βασικούς πυλώνες:

Δημοκρατία και Ασφάλεια: Εδραίωση της λαϊκής κυριαρχίας, της αξιοκρατίας και της ισονομίας. Στόχος είναι ένα κράτος με μηδενική ανοχή στη διαφθορά, όπου οι πολίτες θα νιώθουν ασφαλείς.

Αντιμετώπιση του Δημογραφικού: Σύσταση ειδικού φορέα για τη στήριξη της οικογένειας και των νέων, με στόχο την αναστροφή της υπογεννητικότητας και την ανάσχεση της φυγής των νέων στο εξωτερικό (brain drain).

Παιδεία: Ανασυγκρότηση του δημόσιου σχολείου με έμφαση στην ειδική αγωγή, με σκοπό τη διαμόρφωση ενεργών και σκεπτόμενων πολιτών.

Πρόνοια και Τρίτη Ηλικία: Σεβασμός και οικονομική ενίσχυση για τους συνταξιούχους, καθώς και ειδική μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

Ισχυρό ΕΣΥ: Δημόσια, δωρεάν και καθολική υγεία για όλους, χωρίς «λίστες αναμονής της ντροπής» και κρυφές συναλλαγές, με ουσιαστική στήριξη του υγειονομικού προσωπικού.

Συμμετοχική Πολιτική: Οι πολιτικοί οφείλουν να είναι υπηρέτες του λαού. Προτροπή για ενεργή συμμετοχή των πολιτών στις δημόσιες αποφάσεις.

Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου: Τέλος στα «ακαταδίωκτα» και τις εξαιρέσεις. Πλήρης διαχωρισμός των εξουσιών και παύση του ορισμού της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση.

Διαφάνεια και Έλεγχος του Δημόσιου Χρήματος: Αυστηρός έλεγχος όλων των δημόσιων συμβάσεων (κυρίως των μνημονιακών) και δίκαιη κατανομή των ευρωπαϊκών και εγχώριων πόρων.

Έλεγχος των Τραπεζών και Προστασία Κατοικίας: Τέλος στην προνομιακή μεταχείριση των κομμάτων (που χρωστούν εκατομμύρια) και των ισχυρών συμφερόντων. Προστασία της πρώτης κατοικίας και έλεγχος των Funds/Servicers.

Στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, πάταξη της γραφειοκρατίας και προστασία των μικρομεσαίων που κινδυνεύουν από τη «Νέα Τάξη Πραγμάτων».

Εργασιακά Δικαιώματα: Σταθερές εργασιακές σχέσεις και εξάλειψη της φτωχοποίησης, για μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Πάταξη της Ακρίβειας: Εξυγίανση των υπηρεσιών καταπολέμησης των καρτέλ και αυστηρός έλεγχος των μονοπωλίων για να σταματήσει η αισχροκέρδεια.

Αγροτική Ανάπτυξη: Εθνικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία), διασφαλίζοντας τη διατροφική επάρκεια της χώρας.

Περιβάλλον και Φιλοζωία: Προστασία του φυσικού πλούτου, των ζωνών Natura και στήριξη των φιλοζωικών οργανώσεων από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ασφάλεια στις Μεταφορές: Το κράτος πρέπει να εγγυάται την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, δημιουργώντας ανεξάρτητους μηχανισμούς ελέγχου.

Ελεύθερος Τύπος: Διαφανείς κανόνες στην краτική χρηματοδότηση των ΜΜΕ για την προστασία της ελευθεροτυπίας.

Πολιτισμός: Ανάδειξη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και στήριξη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και των έργων πολιτισμού.

Αθλητισμός: Θεσμική ανασυγκρότηση των σωματείων και έμπρακτη ενίσχυση του παραολυμπιακού αθλητισμού.

Αποκέντρωση: Δραστικά μέτρα για να μην ερημώσει η ελληνική ύπαιθρος και αποτροπή της εξαγοράς γης από ξένα συμφέροντα, ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές.

Εθνική Κυριαρχία: Μια ανεξάρτητη, ειρηνική εξωτερική πολιτική με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, χωρίς η Ελλάδα να λειτουργεί ως "ακόλουθος" ξένων δυνάμεων. Ενίσχυση της εγχώριας άμυνας και σύνδεση με τον απόδημο Ελληνισμό.