Μενού

Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Αλικαρνασσού: Άνρας μαχαιρώθηκε επτά φορές από τον συγκρατούμενό του

Ακόμη ένα αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε εχθές στις φυλακές Αλικαρνασσού, με αποτέλεσμα ένας κρατούμενος να τραυματιστεί.

Reader symbol
Newsroom
Κελί φυλακής | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

 Ένα ακόμη αιματηρό επεισόδιο συνέβη στις φυλακές Αλικαρνασσού, καθώς εχθές (21/3) κρατούμενος μαχαίρωσε τον συγκρατούμενο του. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ένας κρατούμενος ήθελε να πάει στην τουαλέτα και φέρεται να ξύπνησε τον δράστη, ο οποίος και προέβη στην πράξη. 
Μάλιστα, φέρεται να του έδωσε επτά μαχαιριές. 

Ο τραυματίας διακομίστηκε αμέσως στο νοσοκομείο των φυλακών που του έχουν γίνει ράμματα και φέρεται να μην διατρέχει μεγάλο κίνδυνο. 

 

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ