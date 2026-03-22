Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Αλικαρνασσού: Άνρας μαχαιρώθηκε επτά φορές από τον συγκρατούμενό του

Ένα ακόμη αιματηρό επεισόδιο συνέβη στις φυλακές Αλικαρνασσού, καθώς εχθές (21/3) κρατούμενος μαχαίρωσε τον συγκρατούμενο του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ένας κρατούμενος ήθελε να πάει στην τουαλέτα και φέρεται να ξύπνησε τον δράστη, ο οποίος και προέβη στην πράξη.

Μάλιστα, φέρεται να του έδωσε επτά μαχαιριές.

Ο τραυματίας διακομίστηκε αμέσως στο νοσοκομείο των φυλακών που του έχουν γίνει ράμματα και φέρεται να μην διατρέχει μεγάλο κίνδυνο.