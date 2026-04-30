Αιματηρό συμβάν στην Ανάβυσσο: Εντοπίστηκε άνδρας τραυματισμένος από μαχαίρι

Newsroom
Παρουσία αστυνομίας και ΕΚΑΒ
Παρουσία αστυνομίας και ΕΚΑΒ | Eurokinissi
Συναγερμός έχει ηχήσει στις αρχές της Αναβύσσου, αφού ένας άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος στην κοιλιά από αιχμηρό αντικείμενο, ενδεχομένως μαχαίρι, το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4).

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου. Ο άνδρας, περί των 30 ετών, πιθανότατα βρέθηκε με τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιά, φερόμενα μετά από συμπλοκή με έτερο άτομο.

Ο τραυματίας παρελήφθη και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, χωρίς να είναι κάτι άλλο γνωστό για την κατάσταση της υγείας του.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

