Συναγερμός έχει ηχήσει στις αρχές της Αναβύσσου, αφού ένας άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος στην κοιλιά από αιχμηρό αντικείμενο, ενδεχομένως μαχαίρι, το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4).
Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου. Ο άνδρας, περί των 30 ετών, πιθανότατα βρέθηκε με τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιά, φερόμενα μετά από συμπλοκή με έτερο άτομο.
Ο τραυματίας παρελήφθη και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, χωρίς να είναι κάτι άλλο γνωστό για την κατάσταση της υγείας του.
