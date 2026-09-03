Αιώνιοι φοιτητές: Πότε ξεκινά το δεύτερο «κύμα» διαγραφών - «Καμία παράταση», λέει ο Παπαϊωάννου

Αρχίζει η δεύτερη φάση της διαδικασία διαγραφής των «αιώνιων» φοιτητών και ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκο Παπαϊωάννου ξεκαθάρισε ότι «δεν θα δοθεί καμία παράταση».

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υφυπουργός και πρώην πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ξεκαθάρισε ότι ήδη έχει δοθεί δεύτερη ευκαιρία σε μια μερίδα φοιτητών, ενώ τόνισε ότι στις 31 Δεκεμβρίου αναμένεται η δεύτερη φάση της διαδικασίας.

Μάλιστα αυτή η φάση θα αφορά:

Φοιτητές που είχαν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 70% των πιστωτικών μονάδων και έλαβαν επιπλέον χρόνο, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Φοιτητές πενταετών προγραμμάτων σπουδών, όπως οι πολυτεχνικές σχολές, οι οποίοι είχαν εισαχθεί πριν από το 2016.

Ο υφυπουργός απέφυγε να προσδιορίσει τον συνολικό αριθμό των νέων διαγραφών, καθώς δεν υπάρχουν ακόμη οριστικά στοιχεία για όσους αξιοποίησαν την ευνοϊκή ρύθμιση του 70%.

Εκτίμησε, πάντως, ότι οι φοιτητές των πενταετών προγραμμάτων που ενδέχεται να διαγραφούν βρίσκονται κοντά στις 40.000 με 50.000. Σε αυτούς θα προστεθούν όσοι δεν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους μέσα στον επιπλέον χρόνο που τους είχε δοθεί.

Διαγραφές φοιτητών: Κατά πόσο υπάρχει το ενδεχόμενο νέας παράτασης

Ερωτηθείς εάν υπάρχει το ενδεχόμενο νέας παράτασης, λόγω και της εγγύτητας των εκλογών, ο κ. Παπαϊωάννου απάντησε κατηγορηματικά:

«Προφανώς και όχι. Δεν θα ήταν τίμιο απέναντι στα παιδιά που διαγράφηκαν πέρυσι».

Όπως σημείωσε, η ρύθμιση ψηφίστηκε, εφαρμόστηκε χωρίς να δημιουργηθούν τα προβλήματα που είχαν προβλέψει οι επικριτές της και έγινε δεκτή από τα πανεπιστήμια.

«Ένας φοιτητής ή μία φοιτήτρια που εισήχθη τη δεκαετία του 1970 ή του 1980 δεν έχει κανένα νόημα να παραμένει εγγεγραμμένος ή εγγεγραμμένη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ποιοι μπορούν να αξιοποιήσουν την εξεταστική του Σεπτεμβρίου

Οι φοιτητές που βρίσκονται κοντά στο όριο διαγραφής μπορούν να συμμετάσχουν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, μία και μόνο συμμετοχή στην εξεταστική δεν αρκεί για να αποτρέψει αυτομάτως τη διαγραφή τους.

Για να λάβουν τον πρόσθετο χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών τους πρέπει να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 70% των προβλεπόμενων πιστωτικών μονάδων και να πληρούν τις προϋποθέσεις ενεργού συμμετοχής στις προηγούμενες εξεταστικές περιόδους.

Όπως εξήγησε ο υφυπουργός, η ρύθμιση αφορά όσους έκαναν συστηματική προσπάθεια να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και όχι φοιτητές οι οποίοι παρέμεναν ανενεργοί επί σειρά ετών και εμφανίστηκαν μόνο στην τελευταία εξεταστική.