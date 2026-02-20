Αίσιο τέλος στην περιπέτεια των δύο ορειβατών στον Παρνασσό

Μπήκε τέλος στην αγωνία για τους δύο φίλους που χάθηκαν στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν την κορυφή Γεροντόβραχος στον Παρνασσό, καθώς εντοπίστηκαν λίγο μετά τις 10:00 το βράδυ σε πολύ καλή κατάσταση από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές διασώστες.

Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 46 και 44 ετών, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας της πυκνής ομίχλης που επικρατούσε στην περιοχή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εντοπίσουν τον δρόμο της επιστροφής.

Γύρω στις 7 το απόγευμα οι ίδιοι αναζήτησαν βοήθεια, επικοινωνώντας τηλεφωνικά με τις Αρχές. 'Αμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν 13 πυροσβέστες από την 7η ΕΜΑΚ από την Λαμία και την 8η ΕΜΑΚ Λάρισας, καθώς και πυροσβέστες από τη Λιβαδειά. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης δύο εθελοντικές ομάδες της περιοχής, αλλά και ομάδα του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, τα μέλη της οποίας γνωρίζουν άριστα το ανάγλυφο και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής.

Υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, λόγω του χιονισμένου τοπίου, της έντονης ομίχλης και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους δύο ορειβάτες. Αφού διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους, όλοι μαζί πήραν τον δρόμο της επιστροφής.