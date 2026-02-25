Μενού

Αισιόδοξα νέα για το βρέφος με μηνιγγίτιδα: Καθαρή η μαγνητική του στο Ρίο

Το βρέφος με μηνιγγίτιδα στη ΜΕΘ Πατρών δείχνει βελτίωση, καθώς υπάρχει καθαρή μαγνητική και αισιοδοξία από τους γιατρούς.

Reader symbol
Newsroom
panepistimiako-nosokomeio-patra
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Αισιόδοξα τα νέα για την υγεία του 5 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στην ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Η μαγνητική τομογραφία βγήκε καθαρή, σκορπίζοντας ανακούφιση στους γονείς του.

Ο διευθυντής της ΜΕΘ, Ανδρέας Ηλιάδης, ανέφερε ότι το μωρό έχει ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο και παραμένει σε σταθερή κατάσταση, ενώ αναμένεται ταυτοποίηση του οροτύπου από το κέντρο αναφοράς στην Αθήνα.

Το βρέφος διακομίστηκε εσπευσμένα από το Νοσοκομείο Ζακύνθου στο Ρίο. Στη ΜΕΘ παρακολουθείται στενά από εξειδικευμένο προσωπικό.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ