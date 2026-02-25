Αισιόδοξα νέα για το βρέφος με μηνιγγίτιδα: Καθαρή η μαγνητική του στο Ρίο

Αισιόδοξα τα νέα για την υγεία του 5 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στην ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Η μαγνητική τομογραφία βγήκε καθαρή, σκορπίζοντας ανακούφιση στους γονείς του.

Ο διευθυντής της ΜΕΘ, Ανδρέας Ηλιάδης, ανέφερε ότι το μωρό έχει ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο και παραμένει σε σταθερή κατάσταση, ενώ αναμένεται ταυτοποίηση του οροτύπου από το κέντρο αναφοράς στην Αθήνα.

Το βρέφος διακομίστηκε εσπευσμένα από το Νοσοκομείο Ζακύνθου στο Ρίο. Στη ΜΕΘ παρακολουθείται στενά από εξειδικευμένο προσωπικό.