To ακατοίκητο απαράμιλλης ομορφιάς νησί των Κυκλάδων που απειλείται με δόμηση

Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί η πιθανή έναρξη οικοδομικών δραστηριοτήτων στο ακατοίκητο νησί της Πολυαίγου, ένα φυσικό «στολίδι» των δυτικών Κυκλάδων, σύμφωνα με καταγγελία της Τοπικής Επιτροπής Μήλου της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ).

Το νησί, έκτασης 18.146 τετραγωνικών χιλιομέτρων, βρίσκεται δίπλα στην Κίμωλο και αποτελεί τμήμα του προστατευόμενου δικτύου Natura 2000, λόγω της σπάνιας φυσικής του ομορφιάς και της οικολογικής του αξίας.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ακατοίκητο και περιβαλλοντικά ευαίσθητο τόπο, πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ξεκινήσει διαδικασίες παραχώρησης ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων σε εταιρεία, με στόχο την τουριστική – ξενοδοχειακή εκμετάλλευση της περιοχής.

Η Τοπική Επιτροπή Μήλου της ΕΛΛΕΤ εκφράζει έντονη αντίθεση στα σχέδια αυτά, επισημαίνοντας τον κίνδυνο ανεπανόρθωτης αλλοίωσης του τοπίου και υποβάθμισης του οικοσυστήματος της Πολυαίγου.

H καταγγελία

«Ένα από τα τελευταία ακατοίκητα στολίδια των Κυκλάδων απειλείται από δόμηση"

Η Τοπική Επιτροπή Μήλου της ΕΛΛΕΤ καταγγέλλει δημόσια την απαράδεκτη και επικίνδυνη εξέλιξη που αποκαλύφθηκε τις τελευταίες ημέρες:

ξεκινούν διαδικασίες που προοιωνίζονται δόμηση στην Πολύαιγο, το μεγαλύτερο ακατοίκητο νησί της Ελλάδας.

Η Πολύαιγος δεν είναι ένα οποιοδήποτε νησί.

Είναι ενταγμένη στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, έχει χαρακτηριστεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τον Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae), αποτελεί καταφύγιο για τη μεσογειακή φώκια Μονάχους-Μονάχους, και έχει χαρακτηριστεί τοπίο ιδιαίτερου κάλλους. 🦭🦅🌱

Μέχρι σήμερα παρέμενε ανενόχλητη από την ‘επεκτατική’ ανθρώπινη παρουσία, αποτελώντας έναν από τους τελευταίους ανέγγιχτους βιότοπους της Μεσογείου.

Ωστόσο, τα έγγραφα που είδαν το φως αποδεικνύουν ότι:

Έχουν ήδη επικυρωθεί όρια αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Μερσήνη» της Πολυαίγου (ΦΕΚ 160/Δ’/03.04.2025).

Υπάρχουν καταχωρημένα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και μεταβιβάσεις εκτάσεων σε ανώνυμη εταιρεία με σκοπό «τουριστική – ξενοδοχειακή εκμετάλλευση».

Έχει εκδοθεί εντολή μετακίνησης αρχαιολόγου για αυτοψία στην Πολύαιγο «στο πλαίσιο οικοδομικού αιτήματος».

Τα στοιχεία αυτά οδηγούν στο αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα ότι ετοιμάζονται σχέδια οικοδόμησης στο νησί.

Καταγγέλλουμε ως απαράδεκτη αυτήν την εξέλιξη.Η Πολύαιγος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως «οικόπεδο προς εκμετάλλευση».

Είναι ένας μοναδικός φυσικός και πολιτιστικός θησαυρός που ανήκει σε όλους τους Έλληνες και σε όλη την Ευρώπη.

Η οποιαδήποτε παρέμβαση δόμησης για τουριστικούς σκοπούς θα καταστρέψει ανεπανόρθωτα το περιβάλλον και θα ακυρώσει δεκαετίες προσπαθειών προστασίας.

Σήμερα στην Πολύαιγο υπάρχουν ελάχιστα κτίσματα και εκεί ΠΡΕΠΕΙ να σταματήσει η τσιμεντοποίηση του νησιού:

Ένας φάρος (1898)

Ερείπια μοναστηριού – ναού (1622)

Παλιές εξορυκτικές εγκαταστάσεις (λατομεία τραχείτη)

Κατασκευασμένα μονοπάτια, μαντριά και πέτρινες καλύβες (παρά-κτίσματα)

Καλούμε:

Την Πολεοδομία Μήλου να μην προχωρήσει σε καμία προέγκριση οικοδομικής άδειας, ιδιαίτερα τη στιγμή που δεν υπάρχει αναγνωρισμένος δρόμος πρόσβασης.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Πολιτισμού και όλες τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μπλοκάρουν κάθε οικοδομική δραστηριότητα.

Την τοπική κοινωνία, τους πολίτες και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις να σταθούν απέναντι σε αυτήν την πρωτοφανή απειλή.

Η Πολύαιγος δεν πρέπει να χαθεί.

Όχι άλλο τσιμέντο στις Κυκλάδες.

Όχι άλλη καταστροφή της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η ΕΛΛΕΤ Μήλου θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το θέμα και να κινηθεί με όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προστατεύσει την Πολύαιγο.»