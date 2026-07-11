Ακίνητα: Οι τιμές πώλησης «φρενάρουν», τα ενοίκια παραμένουν στα ύψη

Η αγορά κατοικίας διατήρησε την ανοδική της πορεία και το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ωστόσο ο ρυθμός αύξησης των ζητούμενων τιμών πώλησης επιβραδύνθηκε σε σχέση με πέρυσι. Αντίθετα, τα ενοίκια εξακολουθούν να δέχονται ισχυρές πιέσεις, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου η ζήτηση παραμένει υψηλή.

Σύμφωνα με τον δείκτη SPI του Spitogatos, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικίας αυξήθηκε πανελλαδικά κατά 6,1% σε ετήσια βάση, έναντι 9,7% το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Στις ενοικιάσεις η αύξηση διαμορφώθηκε στο 1,3%, σημαντικά χαμηλότερα από το 7,2% της προηγούμενης χρονιάς.

Σε Αττική και Θεσσαλονίκη οι τιμές πώλησης και ενοικίασης συνέχισαν να κινούνται ανοδικά. Στην Αττική οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 5,3% και τα ενοίκια κατά 4,5%, ενώ στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν αυξήσεις 7,7% στις πωλήσεις και 6,6% στις ενοικιάσεις.

Τα Νότια Προάστια της Αθήνας και οι Κυκλάδες παραμένουν οι ακριβότερες περιοχές της χώρας για αγορά κατοικίας, ενώ στις ενοικιάσεις την πρώτη θέση διατηρούν οι Κυκλάδες. Αντίθετα, οι χαμηλότερες τιμές αγοράς εντοπίζονται στην Καστοριά και οι χαμηλότερες τιμές ενοικίασης στην Πέλλα.

Στην Αττική, η Βουλιαγμένη εξακολουθεί να είναι η ακριβότερη περιοχή τόσο για αγορά όσο και για ενοικίαση κατοικίας, ενώ ο Βαρνάβας παραμένει η οικονομικότερη για αγορά. Στη Θεσσαλονίκη, η Καλαμαριά βρίσκεται στην κορυφή των ακριβότερων περιοχών για αγορά κατοικίας, ενώ η Μυγδονία καταγράφει τις χαμηλότερες τιμές.