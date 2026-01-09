Μενού

Ακινητοποιήθηκε συρμός του Προαστιακού στην Πάτρα: Καθυστερήσεις στα δρομολόγια

Όπως ενημερώνει η Hellenic Train, συρμός του Προαστιακού ακινητοποιήθηκε στην Πάτρα:, ενώ καταγράφονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Συρμός του προαστιακού στην Πάτρα που εκτελούσε το δρομολόγιο Καμίνια – Άγιος Ανδρέας ακινητοποιήθηκε κατά την είσοδό της στον σταθμό του Αγίου Ανδρέα, λόγω «αστοχίας υποδομής».

Σύμφωνα με τη Hellenic Train, η αμαξοστοιχία 13353, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Καμίνια – Αγ. Ανδρέας, στις 18:26 ακινητοποιήθηκε κατά την είσοδό της στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα λόγω αστοχίας υποδομής.

Στην αμαξοστοιχία επέβαιναν 21 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα και με ασφάλεια, με τη συνδρομή του προσωπικού της Hellenic Train, στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα.

Λόγω του συμβάντος και της διακοπής της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια του Προαστιακού Πατρών στο τμήμα Αγ. Ανδρέας – Καμίνια – Αγ. Ανδρέας θα υποκατασταθούν με λεωφορεία, μέχρι νεωτέρας.

Η Hellenic Train, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής, διερευνά τα αίτια του συμβάντος και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

