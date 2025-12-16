Aκινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Αθήνα: Πώς θα αποζημιωθούν οι επιβάτες

Σοβαρή αναστάτωση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, όταν η αμαξοστοιχία IC 57 της Hellenic Train, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Αθήνα, ακινητοποιήθηκε στις 19:33 στην περιοχή του Δομοκού εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στη μηχανή.

Στο σημείο έσπευσαν δύο εφεδρικές μηχανές για να ρυμουλκήσουν το τρένο έως το Λειανοκλάδι, όπου θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση της βλάβης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία θα συνεχίσει το ταξίδι της προς την Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας παρέμεινε δίπλα στους περίπου 300 επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση. Το περιστατικό επηρεάζει και το δρομολόγιο της IC 56 (Αθήνα–Θεσσαλονίκη), καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται σε μονή γραμμή.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση:

25% της αξίας του εισιτηρίου για καθυστέρηση 60–119 λεπτών

50% για καθυστέρηση άνω των 120 λεπτών

Η αποζημίωση καταβάλλεται είτε μέσω εκδοτηρίων είτε με αίτημα στην εταιρεία, ανάλογα με τον τρόπο αγοράς του εισιτηρίου.