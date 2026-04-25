Ακούγοντας τον Στιβ Μπάνον να παινεύει τους Έλληνες ένιωσα εξαιρετικά άβολα

Ο Στιβ Μπάνον είναι αυτό που στα αγγλικά θα λέγαμε «larger than life». Μια προσωπικότητα πιο μεγάλη από την ίδια ζωή. Όχι όμως με την καλή έννοια. Ο αρχιτέκτονας της εκλογικής νίκης του Τραμπ το 2016 μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ στους Δελφούς. Αυτά που είπε δεν είναι πολύ διαφορετικά από τη ρητορική του Τραμπ. Ήταν όμως αρκετά για να με κάνουν να νιώσω άβολα.

Δημοσιογράφος, δεξί χέρι του Τραμπ και κατάδικος

Ο Μπάνον στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Αν μπορούσαμε να συμπυκνώσουμε με λίγες λέξεις το βιογραφικό του Μπάνον, θα ήταν αυτό στην επικεφαλίδα. Ο άνθρωπος που τον παρουσίασε στο κοινό, ο δημοσιογράφος Μάθιου Μπόιλ, ξεκίνησε να μιλάει για το πρώην αφεντικό του περιγράφοντάς τον «αρκετά σκληρό». Ο κεντρικός ομιλητής δεν σχολίασε κάτι, μονάχα μειδίασε.

Έχοντας μια πολυποίκιλη καριέρα, μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας περίπου το 2007 ως συνιδρυτής του «Breitbart News», ενός ιστοτόπου που στην καλύτερη περίπτωση (και με επιείκεια) θα το περιγράφαμε απύθμενα ακροδεξιό. Όταν ανέλαβε την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ η στρατηγική του ήταν σαφέστατη. Ο υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο έπρεπε πάντα και παντού να καθυβρίζει το κατεστημένο. Αξίζει να σημειώσω πως στην ομιλία του ο Μπάνον προσδιορίστηκε αρκετές φορές ως εθνικιστής - λαϊκιστής.

Η σχέση του με τον Τραμπ πέρασε από διάφορες φάσεις ώσπου παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του στον Λευκό Οίκο το 2017. Οι περιπέτειές του με τη δικαιοσύνη, εξαιτίας της συμμετοχής του σε διάφορες συνωμοτικές κινήσεις για τις εκλογές του 2020, τον οδήγησαν στη φυλακή για λίγους μήνες.

«Ο Μητσοτάκης υπερασπίστηκε τον Τραμπ στο θέμα των δασμών»

Ο Μπάνον ξεκίνησε την ομιλία του με...φουλ επίθεση. Περιέγραψε ως αρχή του κακού για την πολιτική σκηνή της χώρας τις «κλεμμένες εκλογές του 2020». Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να δικαιολογήσει τις κινήσεις του Τραμπ στο Ιράν και την απαραίτητη συμμαχική παρουσία, ξεκίνησε να πλέκει το εγκώμιο των Ελλήνων. Δεν λησμόνησε να αναφέρει βέβαια πως, τουλάχιστον για την επιβολή των δασμών παγκοσμίως, ο Έλληνας πρωθυπουργός δικαιολόγησε τον Τραμπ.

Συνέχισε μιλώντας για την ισχυρή παρουσία των Ελλήνων στον χώρο της ναυτιλίας που με κάποιο...παράξενο τρόπο συνέδεσε με τα στενά του Ορμούζ. Δεν ξέρω αν εμμέσως πλην σαφώς εννοούσε πως αυτή η ναυτιλιακή παρουσία θα εξαρτηθεί από την αποστολή δυνάμεων στα στενά. Σε κάθε περίπτωση, τόνισε πως κάποια μορφή περιπολίας πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει για την εγγύηση της ναυσιπλοΐας.

Εν μέσω των παρευρισκομένων στην αίθουσα, που ορισμένοι δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα...χαμόγελα που εξέφραζαν απορία, αναφέρθηκε στην εισβολή στην Κύπρο. Εκεί είναι που το κοντέρ έσπασε. Ο Μπάνον τόνισε πως οι σύμμαχοι που δεν υποστήριξαν τον Τραμπ ήταν στην ουσία πάντα τέτοιοι και εμείς (οι Έλληνες) το ξέρουμε καλά. «Οι Βρετανοί έστειλαν μόνο ένα πλοίο στην Κύπρο για βοήθεια που λίγο μετά το απέσυραν κιόλας για επισκευές» είπε με μια κάποια αυστηρότητα.

Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν ξέρω τι περίμενα να ακούσω από αυτή την ομιλία. Το μόνο που κατάφερα να συμπεράνω είναι πως οι «κλόουν» βασιλεύουν και μιλάνε προσπαθώντας να φανούν σοφοί.