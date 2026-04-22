Στιβ Μπάνον από Δελφούς: «Οι μάχες των επόμενων δεκαετιών θα δοθούν για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα»

Ως μεγαλύτερη μάχη για τις επόμενες δεκαετίες χαρακτήρισε ο Στιβ Μπάνον, πρώην επικεφαλής Στρατηγικής στον Λευκό Οίκο επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, στο πλαίσιο του 11oυ Οικονομικού Φόρουμ Δελφών 2026 που πραγματοποιείται στους Δελφούς, από σήμερα 22 έως και το Σάββατο 25 Απριλίου.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Μπάνον σε διαδυκτιακή συζήτηση με τον Μάθιου Μπόιλ, επικεφαλής του γραφείου της Breitbart News Network στην Ουάσιγκτον, «οι μεγάλες μάχες των επόμενων δεκαετιών θα δοθούν για τις θαλάσσιες διαδρομές».

Μιλώντας για τα γεωπολιτικά, εμπορικά και διπλωματικά μέτωπα του Αμερικανικού Προέδρου, ο κ. Μπάνον υποστήριξε ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός των ΗΠΑ με την Κίνα για το ποιος θα ελέγχει τα λιμάνια.

Για την Ελλάδα, σχολίασε ότι «οι Έλληνες είναι υπερδύναμη σ' αυτό τον τομέα και πιστεύω εκτιμούν πολύ το θέμα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, είτε πρόκειται για την Ερυθρά Θάλασσα, είτε για την Ανταρκτική, είτε για τον Παναμά, είτε για τα Στενά του Ορμούζ, είτε για τον Κόλπο του Ομάν, το αμερικανικό ναυτικό πρέπει να δίνει το «παρών» προσαρμόζοντας την ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Μιλώντας για τους εμπορικούς δασμούς, ανέλυσε ότι η ουσία της συγκεκριμένης πολιτικής βασίζεται στην επαναφορά της παραγωγής στο έδαφος των ΗΠΑ.

Όπως τόνισε, πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ είναι η μετατροπή των ΗΠΑ σε μεγάλη βιομηχανική χώρας εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας.

«Η επιστροφή της Ουάσιγκτον στη θέση της κυρίαρχης βιομηχανικής δύναμης θα ωφελήσει τον κόσμο» είπε.

Εκτίμησε, δε, ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι κατά της αποικιοκρατίας. «Θέλει τα έθνη να είναι ικανά να συνεργαστούν με βάση τα αμοιβαία συμφέροντά τους», επισήμανε.

Για το ρόλο του ΝΑΤΟ, ο κ. Μπάνον εξήγησε ότι πρέπει να εξελιχθεί καθώς οι εποχές -σε σχέση με την εποχή του Ψυχρού Πολέμου- έχουν αλλάξει. Υπενθύμισε ότι ο ίδιος ήταν αρκετά επικριτικός στην εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Ξεκαθάρισε, δε, ότι η ασφάλεια στην Ευρώπη θα πρέπει να προέρχεται από τα ευρωπαϊκά κράτη ενώ επικαλέστηκε την Ελλάδα ως παράδειγμα δράσης μετά το πρόσφατο συμβάν με το ιρανικό drone στην Κύπρο