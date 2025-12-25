Αγρότες: Το χρονοδιάγραμμα των συνελεύσεων - Πιθανή πανελλαδική σύσκεψη όλων των μπλόκων την Κυριακή

Αμετακίνητα είναι τα τρακτέρ σε όλη την Ελλάδα και οι αγρότες ετοιμάζουν αύριο Παρασκευή αλλά και Σάββατο 27 γενική συνέλευση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι στις 12:00 κατά την οποία θα συζητηθούν τα δεδομένα και θα πάρουν αποφάσεις ενώ δεν αποκλείεται την Κυριακή (28/12) να υπάρξει και πανελλαδική σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των μπλόκων, προκειμένου να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους.

Σήμερα, λόγω Χριστουγέννων, τα μέλη της αγροτικής κινητοποίησης έχουν αφήσει λωρίδες ανοιχτές για να διευκολύνουν τους εκδρομείς.

Μάλιστα πολοί από αυτούς το μεσημέρι των Χριστουγέννων, προσέρχονται στα μπλόκα εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους, προσφέροντας γλυκά και συνομιλώντας με τους αγρότες.

Αγρότες: Τα ρεύματα που δόθηκαν στην κυκλοφορία

Οι αγρότες έχουν δώσει στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Τα οχήματα που κινούνται προς Θεσσαλονίκη ακολουθούν διαδρομή μέσω της πόλης της Λάρισας, από την παλαιά εθνική οδό, και στη συνέχεια επανέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον κόμβο της Γυρτώνης.

Διαβάστε επίσης: Δεν αστειεύονταν οι αγρότες: Χριστούγεννα στα μπλόκα - Ποιες λωρίδες δόθηκαν στην κυκλοφορία

Αντίστοιχα, τα οχήματα που κατευθύνονται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα εκτρέπονται στον κόμβο του Πλατυκάμπου και επανέρχονται στην εθνική οδό στον κόμβο Κιλελέρ. Οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως και αύριο.

Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Περιφερειακή Πατρών, καθώς τα τρακτέρ έχουν μετακινηθεί στην άκρη του δρόμου και έχει δοθεί σε χρήση μία λωρίδα κυκλοφορίας για την εξυπηρέτηση των εκδρομέων.

Στην Ολυμπία Οδό η κυκλοφορία πραγματοποιείται κανονικά, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, χωρίς να παρατηρούνται ουρές ή προβλήματα μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας, εικόνα αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του Αγγελοκάστρου, όπου από χθες αργά το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν παραχωρήσει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με την κυκλοφορία να διεξάγεται χωρίς προβλήματα.