Δεν αστειεύονταν οι αγρότες: Χριστούγεννα στα μπλόκα - Ποιες λωρίδες δόθηκαν στην κυκλοφορία

Οι αγρότες ήδη από την αρχή του Δεκεμβρίου είχαν ανακοινώσει ότι αν τα αιτήματα τους δεν εκπληρωθούν από την κυβέρνηση, θα παραμείνουν στα μπλόκα τους μέχρι και τα Χριστούγεννα, όπως και τελικά έπραξαν.

Έχοντας δηλώσει πολλές φορές ότι κατανοούν τον κόσμο τη στιγμή που και ο κόσμος έχει δηλώσει ότι είναι στο πλευρό των αγροτών, σήμερα (25/1) έχουν ανοίξει λωρίδες κυκλοφορίας για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά τις γιορτές δεν αποκλείουν περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Αγρότες: Τα ρεύματα που δόθηκαν στην κυκλοφορία

Οι αγρότες έχουν δώσει στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Τα οχήματα που κινούνται προς Θεσσαλονίκη ακολουθούν διαδρομή μέσω της πόλης της Λάρισας, από την παλαιά εθνική οδό, και στη συνέχεια επανέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον κόμβο της Γυρτώνης.

Αντίστοιχα, τα οχήματα που κατευθύνονται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα εκτρέπονται στον κόμβο του Πλατυκάμπου και επανέρχονται στην εθνική οδό στον κόμβο Κιλελέρ. Οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως και αύριο.

Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Περιφερειακή Πατρών, καθώς τα τρακτέρ έχουν μετακινηθεί στην άκρη του δρόμου και έχει δοθεί σε χρήση μία λωρίδα κυκλοφορίας για την εξυπηρέτηση των εκδρομέων.

Στην Ολυμπία Οδό η κυκλοφορία πραγματοποιείται κανονικά, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, χωρίς να παρατηρούνται ουρές ή προβλήματα μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας, εικόνα αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του Αγγελοκάστρου, όπου από χθες αργά το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν παραχωρήσει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με την κυκλοφορία να διεξάγεται χωρίς προβλήματα.

Μπλόκα: Τα επόμενα βήματα των αγροτών

Βελτιωμένη εικόνα και ομαλή κυκλοφορίας ισχύει για σήμερα, παρά τα δεκάδες τρακτέρ. Ωστόσο, αν τα αιτήμτα δεν ικανοποιηθούν στο «τραπέζιέχει πέσει και η Πρωτοχρονιά.

Από το βράδυ της Παρασκευής, οι υπεύθυνοι των μπλόκων αναφέρουν ότι οι αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων θα ληφθούν στα συντονιστικά όργανα.

Εκεί θα κριθεί εάν θα υπάρξει επιστροφή στην προηγούμενη μορφή των μπλόκων ή αν θα διατηρηθεί το ισχύον καθεστώς, με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου και παραχώρηση μίας ή δύο λωρίδων κυκλοφορίας.