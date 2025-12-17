Ένα παιδί μόλις 3 ετών, διακομίστηκε σήμερα (17/12) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης από την μητέρα του, αλλά δυστυχώς ήταν ήδη νεκρό όπως διαπίστωσαν οι γιατροί οι οποίοι άμεσα το εξέτασαν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το evros-news.gr, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν υποσιτισμένο.

Νεκροψία αναμένεται να διενεργηθεί σήμερα Πέμπτη για τα ακριβή αίτια θανάτου.

Η μητέρα είναι υπό την επίβλεψη της αστυνομίας, προκειμένου ανάλογα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης να αποφασιστεί ποια θα είναι η συνέχεια, αφού εκτός του υποσιτισμού μπορεί να υπάρχει και κάποιο άλλο πρόβλημα.