Αλεξανδρούπολη: 3χρονο παιδί διακομίστηκε νεκρό στο νοσοκομείο - Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν υποσιτισμένο

Νεκρό αγοράκι μόλις τριών ετών διακομίστηκε σε νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη και οι γιατροί κάνουν λόγο για υποσιτισμό ως την πιο πιθανή αιτία θανάτου.

Ένα παιδί μόλις 3 ετών, διακομίστηκε σήμερα (17/12) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης από την μητέρα του, αλλά δυστυχώς ήταν ήδη νεκρό όπως διαπίστωσαν οι γιατροί οι οποίοι άμεσα το εξέτασαν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το evros-news.gr, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν υποσιτισμένο.

Νεκροψία αναμένεται να διενεργηθεί σήμερα Πέμπτη για τα ακριβή αίτια θανάτου. 

Η μητέρα είναι υπό την επίβλεψη της αστυνομίας, προκειμένου ανάλογα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης να αποφασιστεί ποια θα είναι η συνέχεια, αφού εκτός του υποσιτισμού μπορεί να υπάρχει και κάποιο άλλο πρόβλημα.

