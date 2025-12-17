Ένα παιδί μόλις 3 ετών, διακομίστηκε σήμερα (17/12) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης από την μητέρα του, αλλά δυστυχώς ήταν ήδη νεκρό όπως διαπίστωσαν οι γιατροί οι οποίοι άμεσα το εξέτασαν.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το evros-news.gr, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν υποσιτισμένο.
Νεκροψία αναμένεται να διενεργηθεί σήμερα Πέμπτη για τα ακριβή αίτια θανάτου.
Η μητέρα είναι υπό την επίβλεψη της αστυνομίας, προκειμένου ανάλογα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης να αποφασιστεί ποια θα είναι η συνέχεια, αφού εκτός του υποσιτισμού μπορεί να υπάρχει και κάποιο άλλο πρόβλημα.
- Ο στόλος των «ναρκοσκαφών» του «Έλληνα Εσκομπάρ»: Οι σχέσεις του με τα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής
- Η άγρια δολοφονία του ακόλαστου καλόγερου Γκριγκόρι Ρασπούτιν
- «Πιθανόν βαλτοί αυτοί που διακινούν τις φήμες»: Η θέση του γνωστού τραγουδιστή περί ασέλγειας
- Η Αγγελική Ηλιάδη για την παρενόχληση που δέχθηκε: «Με πήγε σπίτι του, κλείδωσε την πόρτα και ήταν επιθετικός»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.