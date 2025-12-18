Και επίσημα η αιτία θανάτου του 3χρονου αγοριού στην Αλεξανδρούπολη είναι η πολυοργανική ανεπάρεκεια λόγω υποσιτισμού και σήμερα η μητέρα του αναμένεται να να παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα στα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί εκτός από τη μητέρα του παιδιού και οι παππούδες του, στο σπίτι των οποίων φιλοξενούταν η οικογένεια. Η μητέρα μετέφερε η ίδια το παιδί στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο χθες (17/12), λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι.

Το παιδί, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έφτασε χωρίς τις αισθήσεις του και παρά την άμεση κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ωστόσο, η εικόνα του παιδιού προκάλεσε έντονη ανησυχία στους γιατρούς, καθώς έφερε εμφανή σημάδια σοβαρού υποσιτισμού και καχεξίας. Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και με εντολή της Εισαγγελίας διενεργήθηκε νεκροψία – νεκροτομή το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνει ότι ο θάνατος του παιδιού οφείλεται σε πολυοργανική ανεπάρκεια, αποτέλεσμα σοβαρού και παρατεταμένου υποσιτισμού. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι και το ιδιαίτερα χαμηλό σωματικό βάρος του παιδιού σε σχέση με την ηλικία του.

