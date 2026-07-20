Θλίψη σκόρπισε την τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης, μετά από τον τραγικό θάνατο 16χρονης έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Όπως μεταφέρει η τοπική ιστοσελίδα pameevro.gr, το περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης. Όταν το συμβάν έγινε αντιληπτό, η 16χρονη διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Για την υπόθεση είχε συλληφθεί η 48χρονη μητέρα της, με τη σε βάρος της δικογραφία να αφορά το αδίκημα της έκθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 306 του Ποινικού Κώδικα.

Αλεξανδρούπολη: Τι εξετάζουν οι αρχές

Οι αρχές ερευνούν από πού προμηθεύτηκε το αλκοόλ που κατανάλωσε, καθώς και αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες σχετικά με τη διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί επίσημα συμπεράσματα.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, ενώ αναμένονται τόσο τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων όσο και η ολοκλήρωση της συλλογής αποδεικτικού υλικού, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης και τυχόν ποινικές ευθύνες.