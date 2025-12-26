Αλεξανδρούπολη: Ο 3χρονος ζύγισε μόνο 9 κιλά όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο - Τι ισχυρίζεται η 23χρονη

Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία στην Αλεξανδρούπολη ο θάνατος του 3χρονου παιδιού από υποσιτισμό.

Η μητέρα του, η οποία προφυλακίστηκε, δήλωσε ότι το παιδί έμενε με τον πατέρα του στην Τουρκία και ήρθε στην Ελλάδα σε κακή κατάσταση.

Σύμφωνα με το pameevro.gr, η 23χρονη περιγράφει μια εξαιρετικά δύσκολη και σύνθετη οικογενειακή και ψυχολογική κατάσταση. Με βάση τον δικηγόρο της, το παιδί, μετά τον χωρισμό των γονιών του, ζούσε στην Τουρκία με τον πατέρα του και τους παππούδες του.

Όλα άλλαξαν το 2024, όταν ο πατέρας φυλακίστηκε και με απόφαση οικογενειακού δικαστηρίου της Ανδριανούπολης, η επιμέλεια αποδόθηκε στη μητέρα. Έτσι, τον Ιούλιο του ίδιου έτους, το αγοράκι επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Αλεξανδρούπολη.

Όπως αναφέρεται, το παιδί παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα προσαρμογής, καθώς δεν μιλούσε ελληνικά, αναζητούσε διαρκώς τη γιαγιά του στην Τουρκία, δεν κοιμόταν τα βράδια και εμφάνιζε αυτοτραυματικές συμπεριφορές. Παράλληλα, παρά την ηλικία του, σιτιζόταν ακόμη με μπιμπερό και αλεσμένες τροφές.

Η μητέρα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ήταν έντονα ανήσυχη για την κατάσταση του παιδιού και απευθύνθηκε σε ψυχολόγο. Υποστηρίζει ότι μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του θανάτου του προσπαθούσε με κάθε τρόπο να το ταΐσει, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ιατρική παρακολούθηση που να επιβεβαιώνει ή να αντικρούει αυτούς τους ισχυρισμούς.



Ανατριχίλα προκαλεί το εύρημα ότι το παιδί, όταν μεταφέρθηκε νεκρό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ζύγιζε μόλις 9 κιλά, ενώ για την ηλικία του θα έπρεπε να ζυγίζει τουλάχιστον 15. «Δεν έτρωγε το παιδί αυτό», δηλώνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.