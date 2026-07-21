Θλίψη στον χώρο του βιβλίου, του θεάτρου και του πολιτισμού έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου του Αλέξη Σταμάτη σε ηλικία 67 ετών.

Ο συγγραφέας ήταν από τις πιο πολυσχιδείς και παραγωγικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας: μυθιστοριογράφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος, με διεθνή παρουσία και μεταφράσεις σε πλήθος γλωσσών.

Ο Αλέξης Σταμάτης είχε σπουδάσει Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και είχε συνεχίσει τις σπουδές του στο Λονδίνο, στην αρχιτεκτονική και τον κινηματογράφο. Ήταν γιος της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη και του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και είχε αποκτήσει έναν γιό με την ηθοποιό Εύα Σιμάτου.

Είχε εκδόσει συνολικά 34 βιβλία

Κατά τη διάρκεια της πορείας του εξέδωσε 20 μυθιστορήματα και συνολικά 34 βιβλία, ενώ παράλληλα δημοσίευσε έξι ποιητικές συλλογές, θεατρικά έργα και παιδικά βιβλία.

Στη μυθιστορηματική του παραγωγή, που ξεκίνησε με το «Ο έβδομος ελέφαντας» (1998), ο Σταμάτης ανέπτυξε έναν ιδιαίτερο συνδυασμό υπαρξιακής αναζήτησης και αστικής περιπλάνησης.

Ακολούθησαν τα «Μπαρ Φλωμπέρ» (2000), «Σαν τον κλέφτη μες τη νύχτα» (2002), «Οδός Θησέως» (2003), «Ζωή» (2005), «Μητέρα στάχτη» (2005), «Αμερικάνικη φούγκα» (2006), «Βίλα Κομπρέ» (2008), «Σκότωσε ό,τι αγαπάς» (2009), «Κυριακή» (2011), «Μπορείς να κλάψεις μες στο νερό;» (2012), «Χαμαιλέοντες» (2013), «Μελίσσια» (2014), «Το βιβλίο της βροχής» (2015). Πολλά από αυτά μεταφράστηκαν και κυκλοφόρησαν διεθνώς.

Παράλληλα, εξέδωσε σημαντικές ποιητικές συλλογές, όπως «Κόσμος γωνία» (1992), «Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων» (1993), «Απλή μέθοδος των τριών» (1995), «Πυκνό τώρα» (1999), «Όσο πλησιάζω, το μέλλον απομακρύνεται» (2002), «Ποτέ δεν είμαστε μόνοι» (2004), με την «Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων» να βραβεύεται από τον Δήμο Αθηναίων το 1994.

Στο θέατρο, έργα όπως «Τελευταία Μάρθα» (2003/2008), «Δακρυγόνα» (2010), «Σκότωσε ό,τι αγαπάς» (2012), «Μεσάνυχτα σ’ έναν τέλειο κόσμο» (2013) ανέδειξαν τη δραματουργική του ευαισθησία και την ικανότητά του να μεταφέρει στο σκηνικό λόγο την εσωτερικότητα των ηρώων του.

Ο Αλέξης Σταμάτης υπήρξε επίσης ενεργός αρθρογράφος, δάσκαλος δημιουργικής γραφής και σταθερός εκπρόσωπος της Ελλάδας σε διεθνή λογοτεχνικά προγράμματα.