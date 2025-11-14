Άλιμος: Συνελήφθη 17χρονος για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου σε σχολείο

Συνελήφθη 17χρονος για τον ξυλοδαρμό 15χρονου μαθητή στον Άλιμο στον προαύλιο χώρο σχολείου την ώρα του διαλλείματος, αλλά και γονέας για παραμέληση εποπτίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ εις βάρος του 17χρονου που επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές στον 15χρονο μαθητή σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδυνάμων κατά συναυτουργία. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένα ακόμα άτομο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου συνελήφθη ανήλικος 17 ετών ο οποίος επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές σε 15χρονο μαθητή την ώρα του διαλείμματος στον προαύλιο χώρο σχολείου στην περιοχή του Αλίμου

Επιπλέον συνελήφθη γονέας για παραμέληση εποπτείας.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες της 12-11-2025 στον Άλιμο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, ανήλικος ηλικίας 17 ετών, ο οποίος επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές σε 15χρονο μαθητή την ώρα του διαλείμματος στον προαύλιο χώρο σχολείου στην περιοχή του Αλίμου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδυνάμων ατόμων κατά συναυτουργία, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 11-11-2025 οι κατηγορούμενοι φορώντας κουκούλες, αφού σκαρφάλωσαν στην περίφραξη προαυλίου χώρου σχολείου στην περιοχή του Αλίμου, προσέγγισαν 15χρονο μαθητή και του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τον 17χρονο κατηγορούμενο και τον συνέλαβαν, μεσημβρινές ώρες της 12-11-2025 στον Άλιμο.

Επιπλέον, συνελήφθη και γονέας για παραμέληση εποπτείας του ανήλικου τέκνου του.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.