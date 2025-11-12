Άλιμος: 15χρονος ξυλοκοπήθηκε άγρια μέσα σε σχολείο από εξωσχολικούς - Αναζητώνται οι δράστες

Σοκάρει περιστατικό βίας σε σχολείο του Αλίμου, όταν ομάδα εξωσχολικών εισέβαλε στον χώρο και ξυλοκόπησε 15χρονο μαθητή, ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Όλα συνέβησαν το πρωί της Δευτέρας (10/11), όπου ο 15χρονος ύπο άγνωστες συνθήκες δέχθηκε επίθεση από άτομα που δεν φοιτούσαν στο σχολείο του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι και το πρόσωπο και να χρειαστεί ιατρική περίθαλψη.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον μαθητή στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Μετά την εξέτασή του, η μητέρα του υπέγραψε για να λάβει εξιτήριο.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η επίθεση η επίθεση και αναζητούν τους δράστες.