Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρνάμε τα ρολόγια μας μια ώρα μπροστά

Έρχεται για ακόμα μια φορά η στιγμή που θα αλλάξουμε τους δείκτες στα ρολόγια μας.

Η αλλαγή ώρας, σε θερινή, θα γίνει τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου 2026. Ενώ πολλές φορές έχει «πέσει στο τραπέζι» η κατάργηση της αλλαγής, δεν έχει πραγματοπιηθεί ακόμη.

Πώς ξεκίνησε το μέτρο με την αλλαγή ώρας

Το μέτρο της αλλαγής της ώρας, ξεκίνησε καθώς θεωρείτο ότι έτσι θα υπάρχει εξοικονόμηση ενέργειας. Στην Ευρώπη, η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε η αλλαγή ώρας ήταν το καλοκαίρι του 1916, εν μέσω πολέμου, στη Γερμανία. Αυτό έγινε, προκειμένου το ανθρώπινο δυναμικό να μπορεί να παράγει καλύτερα πολεμικό υλικό χωρίς να καταναλώνει ηλεκτρικό ρεύμα.

Στην Ελλάδα, η αλλαγή της ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά δοκιμαστικά το 1932, από τις 6 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου εκείνου του έτους, με τα ρολόγια να τίθενται μία ώρα μπροστά. Η επίσημη καθιέρωση του μέτρου έγινε αργότερα, με σκοπό την εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές πρακτικές και την εξοικονόμηση ενέργειας.