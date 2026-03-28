Αλλαγή ώρας 2026: Πότε μετακινούμε μπροστά τους δείκτες των ρολογιών μας

Μια ανάσα πριν την αλλαγή ώρας 2026 βρισκόμαστε καθώς αύριο, τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου αναμένεται να περάσουμε και επίσημα στη θερινή ώρα. Όπως κάθε άνοιξη, θα πρέπει να μετακινήσουμε τους δείκτες των ρολογιών μας μια ώρα, προκειμένου να κερδίσουμε μία επιπλέον ώρα φωτός κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αν αναρωτιέστε πότε ακριβώς θα γίνει η αλλαγή, αλλά και τι πρέπει να προσέξετε με τις ηλεκτρονικές συσκευές σας, παρακάτω θα βρείτε τον απόλυτο οδηγό.

Πότε αλλάζει η ώρα σε θερινή το 2026;

Η μετάβαση στη θερινή ώρα πραγματοποιείται παραδοσιακά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου. Φέτος, η αλλαγή θα γίνει τα ξημερώματα της Κυριακής, 29 Μαρτίου 2026.

Τα ξημερώματα της Κυριακής (29/3), όταν τα ρολόγια δείξουν 03:00 π.μ., θα πρέπει να τα γυρίσουμε μία ώρα μπροστά, ώστε να δείχνουν 04:00 π.μ. Πρακτικά χάνουμε μία ώρα ύπνου, αλλά κερδίζουμε περισσότερο φως αργά το απόγευμα, υπενθυμίζοντάς μας ότι το καλοκαίρι είναι ένα βήμα πιο κοντά.

Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τις «έξυπνες» συσκευές σας. Τα smartphones (iOS και Android), οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα tablets και τα smartwatches ενημερώνονται αυτόματα μέσω διαδικτύου, αρκεί να έχετε ενεργοποιημένη τη ρύθμιση της αυτόματης ζώνης ώρας (Automatic Time Zone).

Το μόνο που θα χρειαστεί να ρυθμίσετε χειροκίνητα είναι τα αναλογικά ρολόγια τοίχου, τα ρολόγια χειρός και ορισμένες οικιακές συσκευές (π.χ. φούρνους μικροκυμάτων ή ραδιόφωνα αυτοκινήτου).