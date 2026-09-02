Αλλάζει απότομα ο καιρός: Έρχονται έντονα φαινόμενα με καταιγίδες και χαλάζι – Πέφτει η θερμοκρασία

Άνοδο στη θερμοκρασία αναμένεται ότι θα έχουμε σήμερα (2/9) λίγο πριν αλλάξει το σκηνικό του καιρού και επικρατήσουν βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, η αλλαγή αυτή θα έρθει από αύριο Πέμπτη (3/2), η οποία θα φέρει αστάθεια, ισχυρές καταιγίδες κατά τόπους και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει ακόμη πιο αισθητή την Παρασκευή.

Η ημέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Από τις μεσημβρινές ώρες, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν γύρω από τους ορεινούς όγκους της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Στις εν λόγω περιοχές θα καταγραφούν βροχές ενώ τα ξημερώματα της Πέμπτης αναμένεται να ενταθούν ακόμα περισσότερο. Οι καταιγίδες θα μείνουν και το πρωινό της Πέμπτης.

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Προς το μεσημέρι, οι καταιγίδες - κατά την μετεωρολόγο - θα «ταξιδέψουν» νοτιότερα και θα αφορούν τα περισσότερα τμήματα της ηπειρωτικής χώρας από το ύψος της Ανατολικής Μακεδονίας, μέχρι και την Πελοπόννησο.

Τα φαινόμενα μάλιστα, δεν αποκλείεται να συνοδευτούν και από χαλαζοπτώσεις στα ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει την πρώτη υποχώρηση, αρχικά στα βόρεια. Οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν στους 32 με 35 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα φτάσουν τοπικά τους 36 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία θα επικρατήσουν ακόμη χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Την Παρασκευή, θα επικρατήσουν βοριάδες αλλά η αστάθεια θα είναι περιορισμένη. Στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά της Κρήτης υπάρχει πιθανότητα να αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Στα νότια της Κρήτης, όπου ο βόρειος άνεμος θα λειτουργεί ως καταβάτης, οι ριπές ενδέχεται να είναι ακόμη ισχυρότερες.

Καιρός: Οι πρώτες εκτιμήσεις για το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο δεν θα αλλάξει η θερμοκρασία, και οι ψυχρές μάζες θα αρχίσουν να υποχωρούν «χτίζοντας το έδαφος» για την Κυριακή όπου θα ανέβει και πάλι η θερμοκρασία.

Οι ενισχυμένοι βοριάδες θα παραμείνουν το βασικό χαρακτηριστικό, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, όπου θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ.

Από την Κυριακή το σκηνικό θα αλλάξει ξανά, και θα θυμίσει πάλι «καλοκαίρι».