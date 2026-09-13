Αλλάζει απότομα ο καιρός: Μπόρες, καταιγίδες και πτώση του υδράργυρου – Πού θα έχουμε πιο έντονα φαινόμενα

Αλλάζει ο καιρός από σήμερα Κυριακή (13/9) και στο ήρεμο σκηνικό θα υπάρξει έντονη μεταβολή.

Οι επόμενες 24 ώρες θα χαρακτηριστούν από έντονη αστάθεια με βροχοπτώσεις και ηλεκτρική δραστηριότητα στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας, ανατρέποντας τη θερινή εικόνα των προηγούμενων ημερών.

Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Πού θα έχουμε πιο έντονα φαινόμενα

Η γεωγραφική κατανομή της αστάθειας αναδεικνύει μια σαφή διαφοροποίηση μεταξύ της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας. Στις περιοχές της κεντρικής, ανατολικής και βόρειας Ελλάδας, ο καιρός θα καταστεί άστατος με βροχές και τοπικά ισχυρών καταιγίδων. Βάσει των προγνωστικών δεδομένων, η αιχμή της δραστηριότητας εντοπίζεται στη διάρκεια της ημέρας, καθώς τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα και συχνότερα κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Τα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη θα παραμείνουν ανεπηρέαστα από το μέτωπο της αστάθειας. Εκεί θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, ενώ θα σημειωθούν μόνο παροδικές, αραιές νεφώσεις, διατηρώντας το σκηνικό σαφώς πιο ήπιο.

Μπόρες και τοπικές καταιγίδες στην Αττική

Στην Αττική ο καιρός θα ξεκινήσει με περιορισμένες νεφώσεις, επιτρέποντας διαστήματα ηλιοφάνειας κατά τις πρωινές ώρες. Ωστόσο, πλησιάζοντας προς το απόγευμα, η νέφωση θα πυκνώσει ραγδαία, οδηγώντας στην εκδήλωση μπορών και τοπικών καταιγίδων.

Οι άνεμοι στον Σαρωνικό και τον Νότιο Ευβοϊκό θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις, με εντάσεις που θα φτάνουν τοπικά σε μέτρια επίπεδα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα αγγίξει αργά το μεσημέρι τους 33°C, πριν την εκδήλωση των φαινομένων.

Βαρύ σκηνικό με μπόρες στη Θεσσαλονίκη

Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ένα πιο βαρύ σκηνικό με μπόρες και τοπικά ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα. Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση κατά το μεσημέρι και το απόγευμα.

Στον Θερμαϊκό οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με μέτριες εντάσεις. Ο υδράργυρος στην περιοχή θα κινηθεί σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με την Αττική, προσεγγίζοντας τους 28 με 29°C, προσφέροντας μια πιο φθινοπωρινή αίσθηση.

Αυτή η τάση υποχώρησης της θερμοκρασίας δεν θα περιοριστεί μόνο στις περιοχές που πλήττονται από την αστάθεια, καθώς η ψυχρότερη αέρια μάζα αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά, φέρνοντας πτώση του υδραργύρου και στην υπόλοιπη επικράτεια τις επόμενες ώρες.