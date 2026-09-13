Το παρεκκλήσι στο κέντρο της Αθήνας που ήταν μπαρουταποθήκη για τους αγωνιστές του 1821

Εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία, βρίσκεται ένα μικρό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, κρυμμένο ανάμεσα σε πολυόροφα κτίρια. Στο ίδιο σημείο που κάποτε υπήρχε ιερό αφιερωμένο στον Ηρακλή, χτίστηκε τον 16ο αιώνα περίπου το εκκλησάκι της Αγίας Δύναμης.

Από τον Ηρακλή στη Θεοτόκο

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Το παρεκκλήσι υπάγεται στην Ιερά Μονή Πεντέλης. Η ονομασία «Δύναμις» είναι αξιοπερίεργη αλλά αναφέρεται στη Θεοτόκο, στην οποία είναι αφιερωμένο το παρεκκλήσι. Σύμφωνα με την προφορική παράδοση, στο εκκλησάκι κατέφευγαν οι εγκυμονούσες για να πάρουν δύναμη και να προετοιμαστούν για τον τοκετό. Κάτω από τον μικρό ναό, υπάρχει μια κατακόμβη που για καιρό τροφοδότησε τη φαντασία των ερευνητών με διάφορα σενάρια.

Έτσι κι αλλιώς, το εκκλησάκι είναι ένα ξεχωριστό μνημείο από μόνο του. Στο ίδιο σημείο, όπως προειπώθηκε, υπήρχε ιερό αφιερωμένο στον Ηρακλή, κάτι που επιβεβαίωσε η ανακάλυψη διάφορων αφιερωμάτων στον αρχαίο ημίθεο. Η Αγία Δύναμις χτίστηκε στη συνοικία που λεγόταν Ροδακιό, είχε έναν όμορφο περίβολο που στα σύγχρονα χρόνια αξιοποιήθηκε για να χτιστεί το υπουργείο Παιδείας. Πριν όμως φτάσουμε σε αυτό, το παρεκκλήσι είχε συνδεθεί με τον αγώνα του 1821 και με ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της σοκολατοποιίας.

Η μπαρουταποθήκη του 1821

Κάτω από το παρεκκλήσι, σύμφωνα με μαρτυρίες, παρασκευάζονταν φυσίγγια για τον ανεφοδιασμό των αγωνιστών του 1821. Σε ένα μικρό οίκημα μέσα στον περιβάλλοντα χώρο, που συνδεόταν με το παρεκκλήσι μέσω μιας υπόγειας σήραγγας, ζούσε ο θρυλικός Μπαρουξής, πρόγονος της οικογένειας Παυλίδη. Ο Μπαρουξής ήταν πυροτεχνουργός και κατασκεύαζε πυρομαχικά για τους Τούρκους, αλλά με εξωφρενικά αργούς ρυθμούς. Ο λόγος ήταν πως ξόδευε όλη του την ενέργεια, και κυρίως τις νύχτες του, για να φτιάχνει φυσίγγια για τους Έλληνες αγωνιστές.

Από εκεί, μια γυναίκα έπαιρνε τα πυρομαχικά, τα έκρυβε κάτω από άπλυτα ρούχα και πήγαινε, σύμφωνα με τις πηγές, στην Καλλιρρόη. Από εκεί, τα έπαιρναν για να τα μεταφέρουν στο Μενίδι που ήταν το κέντρο της επαναστατικής δραστηριότητας στην Αττική. Τα χρόνια πέρασαν και οι Τούρκοι έφυγαν. Ήρθε το τσιμέντο και η ανάπτυξη της πόλης. Στις αρχές της δεκαετίας του '60, ο χώρος γύρω από την Αγία Δύναμη άλλαξε για να στεγάσει το κτίριο του υπουργείου Παιδείας (το οποίο σήμερα έχει δώσει τη θέση του σε γνωστό πολυτελές ξενοδοχείο).

Μέχρι σήμερα, το εκκλησάκι στέκει στο ίδιο σημείο, σταθερό σημείο αναφοράς της πολυδιάστατης ιστορίας της Αθήνας.