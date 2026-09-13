Μαζωνάκης: Σε λαϊκή αγρυπνία από το απόγευμα η σορός του τραγουδιστή - Στον ανακριτή αύριο οι δύο γιατροί

Σε διαφορετικά κρατητήρια και απομονωμένοι από τους υπόλοιπους κρατούμενους παραμένουν οι δύο γιατροί που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ δέχονται συνεχείς επισκέψεις από τον συνήγορό τους.

Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Δευτέρα 14/9 και αναμένεται να οδηγηθούν στην Ευελπίδων το μεσημέρι περίπου στις 13:00 σύμφωνα με το Open. Την ίδια ώρα θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σήμερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας, η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στη Νίκαια, μέχρι αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες.

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Τι θα ισχυριστούν οι δύο γιατροί ενώπιον του ανακριτή

Τη δική τους εκδοχή ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να παρουσιάσουν αύριο οι δύο κρατούμενοι. Σύμφωνα με την ΕΡΤ θα υποστηρίξουν ότι είχαν γνωστοποιήσει στον Ιατρικό Σύλλογο την ύπαρξη των δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Για το ένα, θα επικαλεστούν αυτοψία που είχε πραγματοποιηθεί το 2025, ενώ για το δεύτερο αναμένεται να υποστηρίξουν ότι είχε προγραμματιστεί αυτοψία για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται επίσης να υποστηρίζει ότι το δικό του γραφείο συστεγαζόταν με εκείνο της συζύγου του και ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με την εκδοχή του, την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο, ο ίδιος απουσίαζε για γεύμα και ειδοποιήθηκε στη συνέχεια για το περιστατικό.

Η κατηγορούμενη γιατρός αναμένεται να αποδώσει τις αντιφάσεις που εντοπίστηκαν στην προανακριτική της κατάθεση στον πανικό και στην ένταση των στιγμών που ακολούθησαν την κατάρρευση του τραγουδιστή, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε δόλος στον τρόπο με τον οποίο ενήργησε.

Από την πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, οι συγγενείς του αναμένεται να δηλώσουν μέσω των συνηγόρων τους παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και, μεταξύ άλλων, να ζητήσουν την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, αναμένεται να ζητήσουν σειρά ανακριτικών πράξεων, μεταξύ των οποίων και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των δύο γιατρών.

Κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να παίξει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία εξετάζει τα κινητά τηλέφωνα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα υπόλοιπα ψηφιακά πειστήρια.

Στόχος είναι να αποσαφηνιστεί όχι μόνο ο ακριβής χρόνος κατά τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τις αισθήσεις του, αλλά και τι ακριβώς συνέβη στα λεπτά που ακολούθησαν και πόσος χρόνος μεσολάβησε μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές εξετάζουν εάν υπήρξε σημαντική χρονική απόκλιση στην αντιμετώπιση του περιστατικού και, εφόσον αυτή επιβεβαιωθεί, για ποιον λόγο σημειώθηκε.

Σε «λαϊκή αγρυπνία» η σορός του Μαζωνάκη

Σε «λαϊκή αγρυπνία» στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος στη Νίκαια αποφάσισε η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη να τεθεί η σορός του δημοφιλούς τραγουδιστή, από το σήμερα το απόγευμα στις 19:30 και έως το πρωί της Δευτέρας, προκειμένου να του αποτίσουν το ύστατο χαίρε φίλοι, συγγενείς, αλλά και πλήθος θαυμαστών του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, να δοθούν ενισχύσεις στον οργανισμό Humanity Greece.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη, σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η «λαϊκή αγρύπνια» ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

Θερμή παράκληση , αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece».