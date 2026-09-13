«Αυτό είναι από τον Γιώργο»: Μια πανέμορφη ιστορία για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε. Έζησε μια ζωή σαν αστραπή, πολύχρωμη και πάρα πολύ εκκωφαντική. Ακόμα και σήμερα αρνούμαστε να πιστέψουμε πως ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε από όλους, λαϊκούς και ροκάδες και διανοούμενους, ένας άνθρωπος που είχε ταχθεί στο να βοηθάει τον συνάνθρωπο, δεν ζει πια. Η παρακάτω ιστορία διέρρευσε στο Facebook λίγες ώρες μετά τον θάνατο του και δείχνει ποιος ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πίσω από τα φώτα της σκηνής.

«Πριν αρκετά χρόνια δούλεψα ένα φεγγάρι ως γκαρσόνι σε γνωστά μπουζούκια, εκεί τραγούδαγε και ο Μαζωνάκης. Απλός τύπο, με την τρέλα του έβγαζε μάτι από μακριά, αλλά άνθρωπος με χαρά.

Εκείνη την περίοδο είχα πολλά ζόρια οικονομικά, πρόερχομαι από πολύτεκνη οικογένεια και είχαν αναλάβει εξ`όλοκληρου να πληρώνω το ΙΕΚ που πήγαινα, χωρίς να ζητάω λεφτά από τους δικούς μου.

Ένα απόγευμα λοιπόν, με πήραν από τη σχολή τηλέφωνο και μου είπαν ότι έπρεπε να τακτοποίησω τις οφειλές μου, αλλιώς δεν θα μπορούσα να συνεχίσω να φοιτώ εκεί.

Άρχισα την κλάψα, μπας και γίνει κάτι, άλλα τίποτα..

Τότε με άκουσε ο σωματοφύλακας του Μαζωνάκη και με ρώτησε «Ζόρια;»

«Άστα φίλε» του απάντησα.

Για να μην πλατιάζω, την επόμενη μέρα με φώναξε ο σεκιουριτάς και μου είπε να πάω ένα μπουκάλι στον Μαζωνάκη. Όταν το το πήγα, μου έδωσε έναν φάκελο με 750 ευρώ.

«Αυτά είναι από τον Γιώργο για τη σχολή, μην το πεις πουθενά γιατί θα αναγκαστώ να σε σπάσω στο ξύλο» είπε ενώ μου χτύπησε την πλάτη και γέλασε.

Δεν με άφησε ποτέ να τον ευχαριστήσω.

Εννέα χρόνια μετά, συνάντησα τον Μαζωνάκη σε ένα γνωστό ριάλιτι, ως τεχνικός πλέον. Τον πλησίασα και του περιέγραψα την ιστορία. Τον ευχαρίστησα. Ο ίδιος μου είπε ότι δεν θυμάται κάτι, αλλά αν το έκανε, ελπίζει να έπιασε τόπο.

Ο ίδιος ο σωματοφύλακας, τότε και τώρα, με πλησίασε και μου είπε: «Βοηθάει τόσο συχνά κόσμο, που ξεχνάει πόσους έχει βοηθήσει».