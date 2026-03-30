Αλλάζει ο καιρός πριν το Πάσχα: Πότε θα δούμε το πρωτοφανές φαινόμενο της διπλής κυκλογένεσης

Ανοιξιάτικος αναμένεται να είναι ο καιρός στην αρχή της εβδομάδας, κάτι που αναμένεται να αλλάξει αισθητά μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μετά την ηλιοφάνεια της Δευτέρας, ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της επικράτειας, από το απόγευμα της Τρίτης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κακοκαιρία θα κορυφωθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου, όπου θα σημειωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές, τα οποία ενδέχεται να επιμείνουν μέχρι και την Παρασκευή.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, το νέο κύμα κακοκαιρίας συνδέεται με ένα ιδιαίτερα σπάνιο για την εποχή φαινόμενο, τη διπλή κυκλογένεση στη Μεσόγειο.

Ο καιρός από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, τη Δευτέρα 30 Μαρτίου ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος και σχεδόν αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Λίγες παροδικές νεφώσεις θα εμφανιστούν κυρίως:

στη Θράκη

στο Ιόνιο

στο ανατολικό Αιγαίο

στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά

στην Κρήτη

Σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές δεν αποκλείονται ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως από το μεσημέρι και μετά.

Η ορατότητα στα δυτικά νωρίς το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ και αργότερα στο Αιγαίο θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.

Η εικόνα του καιρού θα αρχίσει να αλλάζει από το απόγευμα της Τρίτης. Οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα, ενώ στα βόρεια ορεινά αναμένονται και χιονοπτώσεις.

Η Τετάρτη και η Πέμπτη θα έχουν πιο χειμωνιάτικο χαρακτήρα για την εποχή, καθώς η κακοκαιρία θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας.

Αναμένονται εκτεταμένες βροχές, ισχυρές καταιγίδες κατά τόπους και χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Ιδιαίτερα ισχυροί θα είναι και οι άνεμοι, κυρίως στο Αιγαίο, όπου την Τετάρτη ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και θα κινηθεί σε σχετικά χαμηλά επίπεδα για την εποχή.

Η εξήγηση για τη «διπλή κυκλογένεση»

Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί ότι η έντονη μεταβολή του καιρού συνδέεται με ένα ιδιαίτερα σπάνιο για την εποχή φαινόμενο, τη δημιουργία δύο διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών στη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολύ ψυχρές αέριες μάζες από την Ευρώπη κατεβαίνουν βαθιά προς τη βόρεια Αφρική, φτάνοντας ακόμη και έως τη νότια Αλγερία. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη μεταφορά ψύχους για τα γεωγραφικά αυτά πλάτη.

Σε ορισμένες περιοχές της βόρειας Αφρικής οι θερμοκρασίες ενδέχεται να βρεθούν ακόμη και 15 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, γεγονός που διαταράσσει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και ευνοεί την ανάπτυξη ισχυρών βαρομετρικών συστημάτων.

Αυτό το ψυχρό «απόθεμα» μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ενός δεύτερου βαρομετρικού χαμηλού κοντά στις ακτές της Αφρικής, το οποίο στη συνέχεια θα κινηθεί προς την ανατολική Μεσόγειο και πιθανόν προς την Ελλάδα, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες υγρασίας και προκαλώντας πιο έντονα φαινόμενα.

💡🎯Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΥΚΛΟΓΕΝΝΕΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

✅Η ατμοσφαιρική εξέλιξη των επόμενων ημερών δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία ενός οργανωμένου βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο. Το στοιχείο που αξίζει ιδιαίτερη προσοχή είναι η εντυπωσιακή κάθοδος πολύ ψυχρών… pic.twitter.com/19uhaEWuD6 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 29, 2026

Για ισχυρή κακοκαιρία προειδοποιεί και ο Μαρουσάκης

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, προειδοποιεί επίσης για νέα κακοκαιρία με έντονα φυσικά φαινόμενα που θα αρχίσει από την Τρίτη το μεσημέρι προς απόγευμα, με τις πιο δύσκολες ημέρες να είναι η Τετάρτη και η Πέμπτη.

Κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι οι βροχές, οι καταιγίδες, οι θυελλώδεις άνεμοι μέχρι και 10 μποφόρ, τα πυκνά χιόνια σε μεγάλα υψόμετρα αλλά και η αφρικανική σκόνη.