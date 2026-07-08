Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πού έρχονται βροχές και καταιγίδες - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Απότομη αλλαγή φαίνεται να έρχεται στο σκηνικό του καιρού και βροχές και καταιγίδες θα «κάνουν την εμφάνισή τους», σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, οι βροχοπτώσεις την Πέμπτη (8/7) θα επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ στα βορειοανατολικά δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα ξεκινήσει γενικά ήπιος, ωστόσο από αργά το απόγευμα η αστάθεια θα ενταθεί και θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Η θερμοκρασία, προς τα ανατολικά και βόρεια θα προσεγγίσει τους 34 βαθμούς, και στις υπόλοιπες περιοχές - κατά προσέγγιση - τους 35 βαθμούς κελσίου.

Καιρός: Η πρόγνωση Μαρουσάκη για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη

Αναφορικά με την Αττική, ο μετεωρολόγος, έκανε λόγο για ηλιοφάνεια και τοπικές συννεφιές, ενώ ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, αναφέρει ότι αναμένονται επίσης διάσπαρτες τοπικές βροχές και βοριάδες, μέχρι το μεσημέρι. Ωστόσο, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση ενώ ο υδράργυρος θα δείξει 34 βαθμούς.