Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πρωτομαγιά με πτώση θερμοκρασίας και βροχές - Η πρόγνωση Καλλιάνου

Απότομη μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από αργά την Πέμπτη (30/04).

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega, Γιάννη Καλλιάνο, μέχρι και την Τετάρτη αναμένονται ιδιαίτερα ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, από την Πέμπτη οι βροχές θα ξεκινήσουν από τα κεντρικά και τα βόρεια της χώρας, ενώ δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και η Αττική. Το βράδυ της ίδιας ημέρας θα ενισχυθούν σημαντικά οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο.

Η Πρωτομαγιά θα κυλήσει με αρκετές βροχοπτώσεις, ακόμη και στην Αττική, παρουσιάζοντας εντελώς διαφορετικό σκηνικό σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, φτάνοντας τους 8 έως 10 βαθμούς μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο. Την Παρασκευή, στο κέντρο της Αθήνας, ο υδράργυρος δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 16-17 βαθμούς, ενώ νωρίς το πρωί του Σαββάτου σε αρκετές περιοχές της Αττικής θα αγγίξει ακόμη και τους 8 βαθμούς.

Από την Κυριακή προβλέπεται σταδιακή βελτίωση, με τον καιρό να επανέρχεται σε πιο ομαλές συνθήκες τη Δευτέρα.