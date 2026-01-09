Αλμανάκ 2026: Τι έχουμε να περιμένουμε τη νέα χρονιά;

Η χρονιά που ξεκίνησε είναι «φορτωμένη» με ιδιαίτερα γεγονότα που σίγουρα θα μας τραβήξουν την προσοχή. Αν και παραδοσιακά έχουμε την τάση να ψάχνουμε για αργίες και τριήμερα, αξίζει να σταθούμε σε ορισμένα σημεία που έχουν ενδιαφέρον και κατά πάσα πιθανότητα (εκτός σοβαρού απροόπτου τουλάχιστον) θα κάνουν τη χρονιά που ξεκινάει ξεχωριστή σε σημασία.

Η δίκη για τα Τέμπη

Διαδήλωση για τα Τέμπη και ενάντια στην τροπολογία | Eurokinissi

Ο Μάρτιος του 2026 θα έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα αφού σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα, η δίκη για τα Τέμπη θα πραγματοποιηθεί στις 23 του μήνα σε μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στη Λάρισα. Οι 36 κατηγορούμενοι που θα βρεθούν στο εδώλιο αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και πλημμεληματικές διώξεις. Ανάμεσα σε αυτούς, βρίσκεται και ο σταθμάρχης της μοιραίας αμαξοστοιχίας. Μένει να δούμε αν η δικαιοσύνη θα σταθεί στο ύψος της ιστορικής περίστασης…

80 χρόνια από την έναρξη του Εμφυλίου Πολέμου

Αντάρτες του ΕΛΑΣ στη μάχη της Αθήνας, την περίοδο των «Δεκεμβριανών»

Ορισμένοι ιστορικοί επισημαίνουν τα τελευταία χρόνια πως ο πόλεμος που «σημάδεψε» τον εθνικό μας ψυχισμό ξεκίνησε ανεπίσημα λίγα χρόνια νωρίτερα. Ως επίσημη ημέρα έναρξης του Εμφυλίου Πολέμου όμως, θεωρείται η 31η Μαρτίου 1946 όταν οι αντάρτες έριξαν τις πρώτες σφαίρες στο Λιτόχωρο Πιερίας. Παράλληλα, ήταν η ημέρα των πρώτων μεταπολεμικών εκλογών με το ΚΚΕ να απέχει. Τρία χρόνια περίπου κράτησε ο σπαραγμός αλλά οι συνέπειες «αντηχούν» σε έναν βαθμό μέχρι και σήμερα στην ιστορική μνήμη και συνείδηση.

Εκλογές σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Νεαρή κοπέλα ψηφίζει στο Ηνωμένο Βασίλειο | Shutterstock

Το 2026 είναι χρονιά εκλογών, τοπικών ως επί το πλείστον. Στην Ουγγαρία (αν οι δημοσκοπήσεις επαληθευτούν) ο χρόνος έχει αρχίσει να μετράει αντίστροφα για τον Βίκτορ Όρμπαν. Ο μεγάλος του αντίπαλος, ο Πέτερ Μαγιάρ, βρίσκεται στο κατώφλι της εξουσίας. Αντίστοιχα, οι…μεγάλες δυνάμεις της ηπείρου, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται σε τροχιά τοπικών εκλογών.

Αν το 2025 ήταν η χρονιά που η ακροδεξιά κέρδισε τη δημοσκοπική πρωτιά, μένει να δούμε αν το 2026 θα είναι η χρονιά που θα «καλπάσει» προς την εξουσία επιβεβαιώνοντας αυτή τη δυναμική. Παράλληλα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζεται για το μεγάλο τεστ των ενδιάμεσων εκλογών τον Νοέμβριο.

250 χρόνια Ηνωμένων Πολιτειών

Το επίσημο logo της επετείου | Wikipedia

Καθώς μιλάμε για τις ΗΠΑ, η 4η Ιουλίου 2026 θα σηματοδοτήσει μια ιστορική επέτειο ιδιαίτερης βαρύτητας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γιορτάσουν την 250η επέτειο γενεθλίων τους. Μια διακομματική πρωτοβουλία έχει αναλάβει την οργάνωση του εορτασμού αλλά ας μην ξεχνάμε την…τάση του Αμερικανού προέδρου να θέλει να πρωταγωνιστεί σε όλα και να βάζει την προσωπική του σφραγίδα. Ταυτόχρονα, οι εορτασμοί θα συμπέσουν με την συνδιοργάνωση του Μουντιάλ στα αμερικανικά γήπεδα. Ο τελικός της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου στο στάδιο MetLife του Νιου Τζέρσεϊ.

Η πρώτη έκλειψη ηλίου μετά από 27 χρόνια

Ολική έκλειψη Ηλίου | Associated Press

Στις 12 Αυγούστου, περιοχές της ηπειρωτικής Ευρώπης θα έχουν την τύχη να ζήσουν μια ολική έκλειψη ηλίου. Την προηγούμενη φορά που συνέβη, αυτό το ημερολόγιο έδειχνε 11 Αυγούστου 1999. Στο επίκεντρο της φετινής έκλειψης θα βρεθεί η Ισπανία ενώ θα είναι ορατή και στην Ισλανδία. Εμείς δεν θα είμαστε τυχεροί. Μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι της έκλειψης θα είναι ορατό στην ελληνική επικράτεια και ορισμένες από τις λίγες περιοχές που θα το χαρούν είναι η Κέρκυρα, η Ηγουμενίτσα και η Κόνιτσα.

Βέβαια, θα κάνουμε λίγη υπομονή γιατί η ολική έκλειψη ηλίου που θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2027 θα είναι σε μεγάλο βαθμό ορατή στη χώρα μας. Υπάρχουν και χειρότερα πάντως αφού η επόμενη έκλειψη που θα είναι ορατή στην Ισλανδία θα είναι το μακρινό 2196!