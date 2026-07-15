Αλόννησος: Παιδί έπεσε από μπαλκόνι - Επείγουσα διακομιδή στο νοσοκομείο Βόλου

Συναγερμό προκάλεσε σήμερα (15/7) το μεσημέρι στην Αλόννησο η πτώση 3 μέτρων που είχε ένα παιδί από μπαλκόνι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά προσκρούοντας στον δρόμο.

Το παιδί βρισκόταν με τους γονείς του στο νησί, καθώς η οικογένεια από την ιταλία παραθέριζε στη χώρα μας. Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού του, μεταφέρθηκε το άμεσα στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου για παροχή πρώτων βοηθειών.

Παράλληλα, ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων και επιστρατεύτηκε το επιβατηγό «Άγιον Εστί» για τη διακομιδή του στον Βόλο.

Το ανήλικο παρελήφθη από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με τον «Ταχυδρόμο» της Μαγνησίας.